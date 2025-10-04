Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Σε ένα μικρό χωριό της Κρήτης, ο Αϊβάρ βρέθηκε αιμόφυρτος, πυροβολημένος εξ’ επαφής με καραμπίνα. Ο δράστης δεν βρέθηκε ποτέ. Ο σκύλος, ωστόσο, επέζησε, χάνοντας και τα δύο του μπροστινά πόδια.

Η ιστορία του Αϊβάρ θα μπορούσε να είναι άλλη μια μαρτυρία φρίκης απέναντι στην κακοποίηση των ζώων. Όμως χάρη στην Ευγενία Βουγιουκλάκη, την γυναίκα που τον υιοθέτησε μόλις έμαθε όλα αυτά που βίωσε, έγινε μια ιστορία ελπίδας, δύναμης και ανιδιοτελούς αγάπης.

Μιλώντας στην εκπομπή Pet Stories η Ευγενία Βουγιουκλάκη είπε: «Ο Αϊβάρ αποτελεί σταθμό στη ζωή μου.Τον έβγαζα βόλτα με καροτσάκι και πολλοί με κοιτούσαν περίεργα, με έλεγαν τρελή. Μα εκείνος μου έμαθε τι σημαίνει να μην τα παρατάς ποτέ».

Δείτε τη συγκινητική ιστορία του Αϊβαρ:

'Ενας ακόμη σκύλος που παρά την αναπηρία του, έμαθε ξανά να εμπιστεύεται τους ανθρώπους και να χαίρεται τη ζωή. Με τη βοήθεια πρόσθετου μέλους,απολαμβάνει τη βόλτα του, γεμάτος ενέργεια και τρυφερότητα. Ο Αϊβάρ δεν είναι απλώς ένα ακόμη θύμα κακοποίησης· είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει η αγάπη, όταν συναντήσει το κουράγιο.

Πηγή: skai.gr

