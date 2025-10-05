Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μιλάει για τη «Love» και την απώλεια του «Zeus»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε στην εκπομπή «Pet Stories», με τη Νίκη Ζαρκάδα στον ΣΚΑΪ, για το πώς τα ζώα διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα αλλά και τις επιλογές της ζωής του

Δημήτρης Αλεξάνδρου

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τα ζώα και έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους δίπλα τους. Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή «Pet Stories», με τη Νίκη Ζαρκάδα στον ΣΚΑΪ, για το πώς τα ζώα διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα αλλά και τις επιλογές της ζωής του. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημήτρης Αλεξάνδρου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark