Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μιλάει για τη «Love» και την απώλεια του «Zeus»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τα ζώα και έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους δίπλα τους. Ο ίδιος μίλησε στην εκπομπή «Pet Stories», με τη Νίκη Ζαρκάδα στον ΣΚΑΪ, για το πώς τα ζώα διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα αλλά και τις επιλογές της ζωής του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.