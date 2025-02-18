Όναρ: Ένας σκύλος πρωταθλητής στον... χορό

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Όναρ είναι ένας σκύλος που όχι μόνο ξέρει να χορεύει, αλλά μπορεί να ακολουθήσει και τον ρυθμό.

Το dog dancing, το οποίο κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα, βασίζεται στη διασκέδαση και στη συνεργασία. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι ο δεσμός που μπορεί να χτίσει κάποιος με τον σκύλο του, ενώ παράλληλα μαθαίνει να τον διαβάζει. Πρόκειται για έναν τρόπο εκτόνωσης και εκγύμνασης.

Ιστορίες γεμάτες αγάπη για τα ζώα με τη Νίκη Ζαρκάδα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.