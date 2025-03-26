Η Χριστίνα Σούζη και η αγαπημένη της Λίλυ

H μετεωρολόγος, Χριστίνα Σούζη, μας συστήνει τη Λίλυ. Την 4χρονη "αγαπημένη της".
"Οι άνθρωποι θα σε προδώσουν πολλές φορές. Τα σκυλιά δεν θα σε προδώσουν ποτέ" λέει η κα Σούζη, από τη ζωή της οποίας έχουν περάσει πολλά σκυλιά, όλα υιοθετημένα.
Πώς επηρεάζουν όμως οι καιρικές συνθήκες τα ζώα; Της Λίλυς για παράδειγμα δεν της αρέσει η βροχή. Επίσης, δεν της αρέσει να φοράει ρούχα, αλλά καταλαβαίνει ότι πρέπει να φοράει το μπουφανάκι της όταν έχει πάρα πολύ κρύο. Η Λίλυ δεν φοβάται τους κεραυνούς και το καλοκαίρι θέλει το κλιματιστικό στο φουλ.
Ιστορίες γεμάτες αγάπη για τα ζώα με τη Νίκη Ζαρκάδα.
