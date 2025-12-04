Pet Stories: Στην παρέα μας, ο Γιώργος Καράβας, ο Ζίνο, ο Τσίκο και η Φρέγια - Δείτε το trailer

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 12.30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ, o Γιώργος Καράβας, παρουσιαστής και μοντέλο, έρχεται στην παρέα μας μαζί με τα αγαπημένα του σκυλάκια, τον Ζίνο, τη Φρέγια και τον Τσίκο, μιλώντας με τρυφερότητα για τη σχέση τους και τον ρόλο που έχουν στην καθημερινότητά του. Αναφέρει επίσης τη συγκινητική στιγμή που, μαθαίνοντας ότι θα παρουσιάσει το “Exathlon”, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και ο Ζίνο έτρεξε να τον «αγκαλιάσει».

Δείτε το trailer:

Με ειλικρίνεια μοιράζεται προσωπικά του μαθήματα ζωής, πώς «όλα τα όχι» τον οδήγησαν μπροστά, γιατί σταμάτησε να αναζητά την ευτυχία μέσα από την επαγγελματική καταξίωση, αλλά και πώς τα σκυλιά του τού έμαθαν την αξία της συγχώρεσης. Επίσης, παίζουμε μαζί του το διασκεδαστικό παιχνίδι «Τι ζωάκια θα ήταν οι celebrities;»!

Η Τατιάνα Γιομπαζολιά, ψυχολόγος και ειδική στη διαχείριση απώλειας κατοικιδίου, μιλά για τον βαθύ και συχνά παρεξηγημένο πόνο που βιώνουμε όταν χάνουμε το αγαπημένο μας ζωάκι, εξηγώντας πως πολλές φορές νιώθουμε ότι «δεν μας επιτρέπεται» να πενθήσουμε. Αναλύει την ιδιαίτερη, ανιδιοτελή σχέση ανθρώπου και ζώου και δίνει πρακτικές συμβουλές για το πώς μιλάμε στα παιδιά για τον θάνατο του κατοικιδίου, τονίζοντας πως «είναι σημαντικό οι γονείς να μην κρύβουν τον πόνο τους», ώστε τα παιδιά να μάθουν να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.

Φτιάχνουμε εύκολα και θρεπτικά ντόνατς για σκύλους και γάτες, μια διασκεδαστική λιχουδιά που ετοιμάζεται σε λίγα λεπτά με απλά, υγιεινά υλικά.

