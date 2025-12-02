Η Ελλάδα που αλλάζει: Το έργο της ΕΓΠΖΣ μέσα από τις ιστορίες μιας νέας εποχής για τα ζώα συντροφιάς

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στα «Ηρωικές Καρδιές – Βραβεία Φιλοζωίας 2025», φωτίζουμε ανθρώπους που έσωσαν ζωές, στάθηκαν απέναντι στη σιωπή, και απέδειξαν ότι ο πολιτισμός μιας κοινωνίας μετριέται από τον τρόπο που στέκεται απέναντι στα πιο ανυπεράσπιστα πλάσματα.

Πίσω όμως από κάθε ιστορία διάσωσης, πίσω από κάθε δημοτικό καταφύγιο που αλλάζει, πίσω από κάθε ζώο που δεν εγκαταλείφθηκε, υπάρχει ένα ευρύτερο έργο που τα τελευταία χρόνια έχει μεταμορφώσει την καθημερινότητα χιλιάδων ζώων και έχει δημιουργήσει μια νέα βάση δικαιοσύνης και ευθύνης. Είναι το έργο της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

Ένα κράτος που δεν επιτρέπει πλέον τα «τυφλά σημεία» της βίας

Η κακοποίηση ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό· είναι συχνά ο προάγγελος άλλων μορφών κακοποίησης. Γι’ αυτό, για πρώτη φορά, η Πολιτεία λαμβάνει ένα τολμηρό και ουσιαστικό μέτρο: όσοι κακοποιούν ζώα δεν μπορούν πλέον να κατέχουν ή να φέρουν όπλα.

Η πρόταση της ΕΓΠΖΣ έγινε δεκτή και ενσωματώθηκε στη νομοθεσία. Η Ελλάδα στέλνει, έτσι, ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η προστασία των ζώων δεν είναι δευτερεύον ζήτημα, είναι κρίκος της ίδιας αλυσίδας ασφαλείας που προστατεύει και τους ανθρώπους.

Η δικαιοσύνη ξεκινά από τη σαφήνεια — και τα νεογέννητα δεν «υπολογίζονται» πια εμπειρικά

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες νεογέννητα κουτάβια και γατάκια εγκαταλείπονται λίγες ώρες μετά τη γέννησή τους. Μέχρι πρόσφατα, το τι θεωρείται «νεογέννητο» μπορούσε να ερμηνευτεί διαφορετικά από τόπο σε τόπο, με αποτέλεσμα η ποινική διαδικασία να χάνει τη δύναμή της.

Με πρωτοβουλία της ΕΓΠΖΣ, η χώρα διαθέτει πλέον έναν ενιαίο, επιστημονικά τεκμηριωμένο μηχανισμό για τον προσδιορισμό της ηλικίας ενός ζώου: η εκτίμηση γίνεται μόνο από αρμόδιο κτηνίατρο – πραγματογνώμονα και βασίζεται σε συγκεκριμένες επιστημονικές μεθόδους.

Για πρώτη φορά, η εγκατάλειψη νεογέννητου ζώου μπορεί να τιμωρηθεί όπως ορίζει ο νόμος: ως κακούργημα.

Και αυτό σημαίνει προστασία. Σημαίνει δικαιοσύνη. Σημαίνει ότι κάθε ζωή μετράει.

Οι Δήμοι στο μικροσκόπιο: η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι πια θεατής

Στο ταξίδι προς μια Ελλάδα χωρίς αδέσποτα, οι Δήμοι είναι στην πρώτη γραμμή. Και για πρώτη φορά, αξιολογούνται δημόσια για τις επιδόσεις τους: για τις στειρώσεις, τις καταγραφές, τους ελέγχους, τις συνεργασίες τους με φιλοζωικές ομάδες.

Σε μια πανελλαδική περιοδεία, η ΕΓΠΖΣ βρέθηκε από τον Έβρο έως το Αιγαίο, παρουσιάζοντας ξεκάθαρα στοιχεία, εντοπίζοντας αδυναμίες και καταγράφοντας καλές πρακτικές.

Σε κάθε Δήμο, οι συστάσεις είναι μετρήσιμες, συγκεκριμένες και συνοδεύονται από ορόσημα υλοποίησης .

Κάποιοι Δήμοι καταγράφουν πρόοδο: οργανωμένες υιοθεσίες, ενεργά δημοτικά κτηνιατρεία, δίκτυα εθελοντών.

Άλλοι ξεκινούν τώρα.

Και άλλοι — λίγοι αλλά υπαρκτοί — αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους, αφήνοντας τα ζώα εκτεθειμένα και τους πολίτες αβοήθητους.

Η διαφάνεια όμως είναι εδώ. Και το μήνυμα ξεκάθαρο:

Κάθε Δήμος κρίνεται από τα έργα του.

DNA και στείρωση: η τεχνολογία στο πλευρό της πρόληψης

Για τις γέννες που δεν συμβαίνουν τυχαία, αλλά επειδή ένας ιδιοκτήτης δεν στειρώνει το ζώο του, το κράτος διαθέτει πλέον ένα εργαλείο που κλείνει τα «παραθυράκια» της ανευθυνότητας.

Η λήψη DNA — μέτρο που εφαρμόζεται ήδη με απόλυτη επιτυχία, ξεκινώντας από δράσεις με κυνηγετικούς σκύλους — επιτρέπει τον εντοπισμό των γεννητόρων εγκαταλελειμμένων νεογέννητων και άρα των υπεύθυνων κηδεμόνων τους .

Όσοι δεν επιθυμούν να στειρώσουν το ζώο τους, οφείλουν να αποστείλουν γενετικό υλικό στο εξειδικευμένο εργαστήριο της Ακαδημίας Αθηνών.

Η πρόληψη δεν είναι θεωρία — είναι πράξη.

Μια νέα κουλτούρα υπεύθυνης κηδεμονίας

Η καθημερινότητα με ένα ζώο δεν είναι μόνο τρυφερότητα. Είναι καθήκον.

Λουρί στη βόλτα.

Καθαριότητα.

Αποζημίωση για ζημιές.

Ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στο δημόσιο χώρο.

Στην Ελλάδα του 2025, η υπεύθυνη κηδεμονία παύει να είναι «φιλοτιμία» και γίνεται νομική υποχρέωση — από την ηλεκτρονική σήμανση μέχρι τους αυτεπάγγελτους ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. .

Οι πολίτες έχουν πλέον οδηγό. Οι Δήμοι έχουν υποχρεώσεις. Και τα ζώα έχουν φωνή.

Γιατί όλα αυτά αφορούν τα βραβεία «Ηρωικές Καρδιές»;

Τα βραβεία φιλοζωίας τιμούν ανθρώπους.

Αλλά τα θεμέλια αυτής της αλλαγής χτίζονται καθημερινά από μια ολόκληρη θεσμική προσπάθεια.

Τιμούν τη νομοθεσία που θωρακίζεται.

Τους Δήμους που προχωρούν.

Τις επιστημονικές καινοτομίες που δίνουν λύσεις.

Τους πολίτες που αναλαμβάνουν ευθύνη.

Και, κυρίως, τιμούν μια Ελλάδα που δεν θέλει πια να γυρίζει το κεφάλι αλλού.

Τα «Ηρωικές Καρδιές» είναι η γιορτή όλων όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη μεταμόρφωση.

Γιατί η προστασία των ζώων δεν είναι μια πράξη ευαισθησίας.

Είναι πράξη πολιτισμού.

Και η Ελλάδα κάνει βήματα μπροστά — για όλους μας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.