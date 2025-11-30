Monachus monachus: Το σπανιότερο είδος φώκιας στον κόσμο ζει… κυρίως στην Ελλάδα- Δείτε γιατί

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus είναι το σπανιότερο είδος φώκιας στον πλανήτη, με τον παγκόσμιο πληθυσμό της να υπολογίζεται σε περίπου 1.000. Η επιβίωσή της απειλείται σοβαρά από την ανθρώπινη δραστηριότητα και άλλες φυσικές και τεχνητές απειλές. Η Μονάδα για την Οικολογική Μελέτη και Προστασία των Μεσογειακών Φώκιων (MOM) δραστηριοποιείται εντατικά για τη μελέτη και προστασία αυτού του σπάνιου θαλάσσιου θηλαστικού, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση απειλών για το είδος. Μέλη της φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή “Pet Stories” και μίλησαν για το σπάνιο αυτό είδος.

«Δεν πρέπει η φώκια να εξοικειωθεί με τον άνθρωπο»

Οι ειδικοί της MOM τονίζουν ότι η φώκια δεν πρέπει να συνηθίσει την παρουσία ανθρώπων, καθώς αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της. “Η συμπεριφορά μιας μάνας φώκιας που βιώνει την απώλεια του παιδιού της είναι συγκλονιστική” αποκαλύπτουν οι ειδικοί, αποδεικνύοντας την ευαισθησία και την κοινωνική ζωή αυτού του σπάνιου είδους.

Πηγή: skai.gr

