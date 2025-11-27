Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 12:30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ, με αφορμή την ημέρα της αναπηρίας, ο content creator και γιος του αγαπημένου ηθοποιού Γιάννη Βούρου, ο Στέφανος Βούρος, έρχεται στην παρέα μας μαζί με τον Μπέργκερ και την Τσένταρ. Μιλάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη βαθιά αγάπη που τον συνδέει με τα κατοικίδια και αναφέρεται στη μεγάλη του επιτυχία στο TikTok, την οποία αποδίδει στην αυθεντικότητά του και στην ανάγκη να δείξει πως «ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή».

Δείτε το trailer:

Γνωρίζουμε τη MOm, που δραστηριοποιείται ενεργά για τη μελέτη και την προστασία της μεσογειακής φώκιας, του σπανιότερου είδους φώκιας στον πλανήτη, με μόλις περίπου 1.000 άτομα να απομένουν παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, ζούμε μια ιδιαίτερη στιγμή όταν συναντάμε φώκιες Monachus monachus στο φυσικό τους περιβάλλον.

Μαθαίνουμε χρήσιμες συμβουλές από ειδικούς για το πώς φροντίζουμε σωστά τα αγαπημένα μας σκυλάκια, από τη συμπεριφορά και την εκπαίδευση μέχρι την υγεία και την καθημερινή τους ευεξία. Με απλές, πρακτικές οδηγίες, καταλαβαίνουμε καλύτερα τις ανάγκες τους και πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή τους ακόμη πιο χαρούμενη.

Προηγούμενο Επόμενο

Pet Stories

*Full of Love

Κάθε Σάββατο στις 12.30, στον ΣΚΑΪ

#PetStories

www.instagram.com/petstories_skaitv/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.