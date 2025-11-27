Λογαριασμός
Pet Stories: Στην παρέα μας, ο Στέφανος Βούρος, ο Μπέργκερ και η Τσένταρ - Δείτε το trailer

Nέο επεισόδιο του Pet Stories το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 12.30, στον ΣΚΑΪ - Με τη Νίκη Ζαρκάδα και τον... Τζόρνταν - Μαθαίνουμε χρήσιμες συμβουλές από ειδικούς

Pet Stories

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 12:30, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories στον ΣΚΑΪ, με αφορμή την ημέρα της αναπηρίας, ο content creator και γιος του αγαπημένου ηθοποιού Γιάννη Βούρου, ο Στέφανος Βούρος, έρχεται στην παρέα μας μαζί με τον Μπέργκερ και την Τσένταρ. Μιλάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη βαθιά αγάπη που τον συνδέει με τα κατοικίδια και αναφέρεται στη μεγάλη του επιτυχία στο TikTok, την οποία αποδίδει στην αυθεντικότητά του και στην ανάγκη να δείξει πως «ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή».

Pet Stories

Pet Stories

Δείτε το trailer:

Γνωρίζουμε τη MOm, που δραστηριοποιείται ενεργά για τη μελέτη και την προστασία της μεσογειακής φώκιας, του σπανιότερου είδους φώκιας στον πλανήτη, με μόλις περίπου 1.000 άτομα να απομένουν παγκοσμίως. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, ζούμε μια ιδιαίτερη στιγμή όταν συναντάμε φώκιες Monachus monachus στο φυσικό τους περιβάλλον.

Pet Stories

Pet Stories

Μαθαίνουμε χρήσιμες συμβουλές από ειδικούς για το πώς φροντίζουμε σωστά τα αγαπημένα μας σκυλάκια, από τη συμπεριφορά και την εκπαίδευση μέχρι την υγεία και την καθημερινή τους ευεξία. Με απλές, πρακτικές οδηγίες, καταλαβαίνουμε καλύτερα τις ανάγκες τους και πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή τους ακόμη πιο χαρούμενη.

Pet Stories
*Full of Love

Κάθε Σάββατο στις 12.30, στον ΣΚΑΪ

#PetStories
www.instagram.com/petstories_skaitv/

Πηγή: skai.gr

TAGS: Pet Stories ΣΚΑΪ
