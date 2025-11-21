Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 12.30, στον ΣΚΑΪ, η αγαπημένη ηθοποιός Ρένια Λουιζίδου έρχεται στο νέο επεισόδιο του Pet Stories παρέα με τον Ντομίνγκο, τον σκύλο που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος στο Αλεποχώρι και από τότε έγινε η μεγάλη της αγάπη.

Δείτε το trailer εδώ:

Μας μιλά για τη βαθιά, διαχρονική σχέση της με τα ζώα, αλλά δεν διστάζει να μοιραστεί τις ανησυχίες της για την έλλειψη πάρκων σκύλων και τις προκαταλήψεις απέναντι στους μεγαλόσωμους σκύλους, τονίζοντας πως «όσο αφορά στα ζώα, δεν είμαστε ακόμη στο επίπεδο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών». Επίσης, μας εξηγεί γιατί δεν έχει social media και μας εξομολογείται πως τα ζώα είναι η απόλυτη γαλήνη της ψυχής της.

Στο επεισόδιο, γνωρίζουμε και την Κίρα, μια γάτα–influencer στην Ελλάδα, που έχει κατακτήσει τα social media με το viral “τσίκι τσίκι”. Οι κηδεμόνες της διηγούνται πώς η Κίρα μπήκε στη ζωή τους πριν από τρία χρόνια, όταν δινόταν για υιοθεσία και έχει βοηθήσει να σπάσει η προκατάληψη για τις μαύρες γάτες.

Λύνουμε όλες τις απορίες μας με τον πρώτο Έλληνα κτηνίατρο – συμπεριφοριολόγο, έναν ειδικό που ασχολείται αποκλειστικά με τη συμπεριφορά των ζώων και μας εξηγεί πώς μικρές λεπτομέρειες στη στάση του σώματος, στο βλέμμα ή τις καθημερινές συνήθειες μπορούν να αποκαλύψουν όσα δεν λέγονται. Με απλό και κατανοητό τρόπο, μας μαθαίνει πώς να χτίζουμε εμπιστοσύνη, πώς να μειώνουμε το στρες και πώς να δημιουργούμε έναν πιο αρμονικό δεσμό με τα κατοικίδιά μας.

