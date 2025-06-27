Pet Stories: Με τη Νίκη Ζαρκάδα και τον… Τζόρνταν - Δείτε το trailer

Την Κυριακή 29 Ιουνίου στις 13:00, το Pet Stories ξεκινά με μια ιστορία προσφοράς και καθημερινής δράσης. Γνωρίζουμε την Dogs’ Voice, την οργάνωση που στηρίζει 132 φιλοζωικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα και έχει ως αποστολή μια χώρα χωρίς αδέσποτα.

Από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, μέχρι την καθημερινή κακοποίηση και εγκατάλειψη, η ομάδα τους έχει ήδη σώσει πάνω από 1800 ζώα.

Ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μελάς αφήνει για λίγο το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, συναντά τη Νίκη και τον Τζόρνταν και μας μιλά για την προσωπική του σχέση με την Κίρα, τη σκυλίτσα του. Μια αφήγηση που αποδεικνύει πώς η επαφή με τα ζώα μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή.

Μέσα στην αντιπυρική περίοδο, μαθαίνουμε τι πρέπει να γνωρίζουν οι κηδεμόνες ζώων για την προστασία των τετράποδων φίλων τους μέσα από πρακτικές συμβουλές.

Μπαίνουμε στην κουζίνα με τη Φοίβη και ετοιμάζουμε υγιεινά και νόστιμα energy balls για το σκυλάκι μας. Ειδικός εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε στη διατροφή των κατοικίδιων μας και με τη βοήθεια εκπαιδευτή, μαθαίνουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν ένα ζώο έχει φόβους ή έχει υποστεί κακοποίηση.

Τέλος, μαθαίνουμε πού μπορούμε να τρέξουμε με τα σκυλάκια μας σε έναν συμβολικό αγώνα για τα αδέσποτα.

Δείτε το trailer:



Pet Stories

*Full of Love

Με τη Νίκη Ζαρκάδα και τον… Τζόρνταν

Κάθε Κυριακή στις 13.00, στον ΣΚΑΪ

