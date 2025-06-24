Δύο μικρά αρκουδάκια το έσκασαν από τον περιφραγμένο χώρο τους σε ζωολογικό κήπο στη νότια Αγγλία χθες Δευτέρα, τρέχοντας προς την κοντινή αποθήκη μελιού, ανακοίνωσε σήμερα ο ζωολογικός κήπος.

Ο Μις και η Λούσι, δύο τετράχρονα αρκουδάκια, «δραπέτευσαν από τον περιφραγμένο χώρο τους χθες (Δευτέρα) (...) και έτρεξαν κατευθείαν στο φαγητό τους», δήλωσε εκπρόσωπος του Wildwood Devon.

Τα δύο ζώα «έφαγαν διάφορα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης ποσότητας μελιού μιας εβδομάδας, πριν επιστρέψουν με ασφάλεια στο κλουβί τους λιγότερο από μία ώρα αργότερα» συνοδευόμενα από το προσωπικό του ζωολογικού κήπου.

«Σε καμία στιγμή δεν αποτέλεσαν απειλή για το κοινό», αν και οι επισκέπτες συγκεντρώθηκαν προσωρινά σε ένα κτίριο προληπτικά, πρόσθεσε ο ζωολογικός κήπος.

Τα αρκουδάκια παρακολουθούνταν κάθε στιγμή από τις κάμερες παρακολούθησης του χώρου και τις ομάδες που βρίσκονταν στον χώρο.

Αφού απόλαυσαν...τη "λεία τους", ο Μις και η Λούσι επέστρεψαν και κοιμήθηκαν ήσυχα στον περιφραγμένο χώρο τους.

Η αστυνομία στάλθηκε στο σημείο και διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί πώς δραπέτευσαν τα δύο αρκουδάκια.

Ο ζωολογικός κήπος Wildwood Devon εκτείνεται σε 160 στρέμματα γης και δάσους και ειδικεύεται σε αυτόχθονα βρετανικά είδη. Φιλοξενεί λύκους, αλεπούδες, λύγκες, ερπετά και πουλιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

