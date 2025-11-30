Όταν η Πολιτεία δεν μένει θεατής: Οι ιστορίες διάσωσης και δικαιοσύνης που τιμούν τα Βραβεία Φιλοζωίας 2025 «Ηρωικές Καρδιές»

Κάθε βράβευση στα «Ηρωικές Καρδιές» ξεκινά από ένα βλέμμα. Από ένα ζώο που κάποιος δεν προσπέρασε. Από έναν πολίτη που αρνήθηκε να σωπάσει. Από μια ομάδα που κινητοποιήθηκε μέσα στη φωτιά, στο σκοτάδι, στη σκληρή πραγματικότητα της κακοποίησης.

Αυτό που δεν φαίνεται πάντα στη σκηνή, είναι όσα συμβαίνουν στα παρασκήνια: ολόκληρος ο μηχανισμός της Πολιτείας που έχει αλλάξει τρόπο λειτουργίας.

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς είναι εκεί — στην πρώτη γραμμή κάθε τραγωδίας, κάθε καταγγελίας, κάθε ζωής που κινδυνεύει.

Η κακοποίηση ζώων δεν είναι «παρεξήγηση». Είναι έγκλημα.

Η Ελλάδα του 2025 δεν αντιμετωπίζει πια την κακοποίηση ζώων σαν ένα «δευτερεύον» παράπτωμα. Ο τόπος κακοποίησης είναι πλέον Τόπος Εγκλήματος, με όλες τις ανακριτικές πράξεις που προβλέπονται για εγκλήματα κατά ανθρώπων.

Και αυτή η αλλαγή δεν είναι θεωρητική. Είναι καθημερινότητα.

Στην Ιεράπετρα, δεμένα ζώα κάηκαν ζωντανά μέσα σε πυρκαγιά. Σχηματίστηκε δικογραφία, κινήθηκαν ποινικές διαδικασίες και η ΕΓΠΖΣ υπενθύμισε δημόσια ότι η μόνιμη αλυσόδεση απαγορεύεται αυστηρά και ότι η έκθεση ζώων σε κίνδυνο αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Στη Λήμνο, τρία σκυλιά πετάχτηκαν σαν σκουπίδια από καρότσα. Με την παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. και την καθοδήγηση της Γραμματείας, ο υπαίτιος ταυτοποιήθηκε, καταγγέλθηκε, τιμωρήθηκε και — βάσει της νέας νομοθεσίας — του αφαιρέθηκαν οι άδειες οπλοκατοχής.

Στον Βόλο, ο άνθρωπος που πυροβόλησε αδέσποτο σκύλο συνελήφθη, οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και τα όπλα του κατασχέθηκαν — άλλη μια εφαρμογή της θεσμικής επιλογής της χώρας να αφοπλίζει τους κακοποιητές ζώων.

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένας κλειστός κύκλος. Είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας. Και η Πολιτεία στέκεται πια απέναντί της.

Οι φλόγες που δοκιμάζουν ζωές — και η υπερδύναμη της συνεργασίας

Μέσα σε πυρκαγιές, εκεί όπου το χάος μπορεί να γίνει θάνατος, η ΕΓΠΖΣ βρίσκεται πάντα παρούσα.

Στην Αχαΐα, όταν οι φωτιές έζωσαν οικισμούς, δεκάδες ζώα διασώθηκαν μέσα από αυλές, κλουβιά, αυλικούς χώρους — πολλά ήδη τραυματισμένα. Δημιουργήθηκαν σταθμοί διάσωσης, ενεργοποιήθηκαν κτηνίατροι, φιλοζωικά σωματεία, η Αστυνομία. Στον σταθμό της Πλαζ ΕΟΤ φιλοξενήθηκαν σκυλιά, γατάκια, χήνες, ακόμα και ένα γαϊδουράκι — όλα ζωντανές μαρτυρίες του τι σώζει η ανθρώπινη κινητοποίηση.

Στον Άγιο Στέφανο, στη Χαλκίδα, στη Φώκαια, δεκάδες ζώα απεγκλωβίστηκαν χάρη στη συνεργασία Δήμων, οργανώσεων και πολιτών — με τον συντονισμό της ΕΓΠΖΣ, που παρακολουθούσε, ενημέρωνε και διασφάλιζε εφαρμογή του σχεδίου εκκένωσης καταφυγίων όπως ορίζει ο Ν.4830/21.

Σε κάθε πυρκαγιά, το ίδιο μήνυμα επαναλαμβάνεται:

Καμία ζωή δεν πρέπει να μένει δεμένη.

Διασώσεις που γίνονται σύμβολα

Κάποιες ιστορίες μένουν. Όπως της Μαριάνθης, του 22χρονου αλόγου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στα Λουτρά Αιδηψού. Ξεκίνησε ένας μαραθώνιος: καταγγελία, εισαγγελική παρέμβαση, κτηνιατρική φροντίδα, μεταφορά με τη βοήθεια του Λιμενικού και συντονισμός όλων των Αρχών — μέχρι να φτάσει ασφαλής στο Athens Happy House, όπου και ζει σήμερα, χάρη σε μια αλυσίδα ανθρώπων που δεν αδιαφόρησαν .

Άλλες ιστορίες είναι μικρές σε διάρκεια αλλά ίδιες σε δύναμη — όπως της Μέλι, ενός σκυλιού που χαρακτηρίστηκε «επικίνδυνο» και δέθηκε σε κυνοκομείο. Με την παρέμβαση της Γραμματείας και τη συνεργασία του Δήμου, υιοθετήθηκε από οικογένεια που την αγάπησε πραγματικά.

Οι διασώσεις δεν είναι απλώς επιχειρήσεις. Είναι αποφάσεις: να μη χάνεται χρόνος, να μη χάνεται ζωή, να μην εξαφανίζεται η ελπίδα.

Οι παρεμβάσεις που αλλάζουν συμπεριφορές — και Δήμους

Η ΕΓΠΖΣ δεν σώζει μόνο ζώα. Σώζει και θεσμούς.

Όταν στους Δήμους Ακτίου–Βόνιτσας επιχειρήθηκε μη σύννομη επανένταξη ζώων, η Γραμματεία παρενέβη άμεσα, ενημέρωσε Αρχές, ξεκίνησε διαδικασίες ελέγχου και απέτρεψε κίνδυνο για τα ζώα και τους πολίτες.

Όταν επιβλήθηκε παράνομο πρόστιμο σε φιλόζωη στη Ρόδο για τη σίτιση αδέσποτου, η Γραμματεία εντόπισε το λάθος, συνεργάστηκε με την Αστυνομία και οδήγησε στη διαγραφή του — υπενθυμίζοντας ότι η φροντίδα αδέσποτων δεν απαγορεύεται, είναι κοινωνική ευαισθησία και νομικά προστατευμένη πράξη.

Και όταν στο καταφύγιο Τρίπολης εντοπίστηκαν κακοποιητικές συνθήκες, η παρέμβαση ήταν άμεση: συμμετοχή Αστυνομίας, Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Εισαγγελίας, σύλληψη υπευθύνων και εκκίνηση συνολικού ελέγχου του Δήμου, με βάση τον Ν.4830/21.

Η ευζωία των ζώων δεν είναι θέμα επιλογής των Δήμων. Είναι υποχρέωση.

Μια Ελλάδα που παρεμβαίνει — όχι που ανέχεται

Σε δηλητηριασμένα δολώματα, η ΕΓΠΖΣ θυμίζει ξανά και ξανά ότι ο θάνατος ενός ζώου από φόλα είναι κακούργημα, με βαρύτατες ποινές.

Στην Κύθνο, οργάνωσε επιχείρηση με εκπαιδευμένους σκύλους για την ανεύρεση δηλητηριασμένων δολωμάτων, αποτρέποντας νέες θανατώσεις.

Στις δομές φιλοξενίας μεταναστών, υλοποίησε πρόγραμμα ομαδικών στειρώσεων και υγειονομικής φροντίδας άνω των 300 ζώων — μια ματιά σε μια Ελλάδα που φροντίζει τα πιο ευάλωτα, όπου κι αν βρίσκονται.

Και μαζί με την ΕΛ.ΑΣ., μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας, εντατικοποιεί ελέγχους, χτυπά την παράνομη αναπαραγωγή και το εμπόριο ζώων και ψηφιακά, μέσω της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Γι’ αυτό τα βραβεία «Ηρωικές Καρδιές» δεν είναι μια βραδιά. Είναι μια υπόσχεση.

Όλα αυτά — οι διασώσεις, οι καταγγελίες, οι κακοποιήσεις που εξιχνιάζονται, οι πυρκαγιές που δοκιμάζουν ζωές, οι Δήμοι που αλλάζουν — οδηγούν τελικά στο ίδιο σημείο:

Σε μια χώρα που δεν συμβιβάζεται με την αδιαφορία.

Στα «Ηρωικές Καρδιές» τιμούμε ανθρώπους.

Αλλά πίσω τους υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα δουλειάς, αντίδρασης, συνεργασίας και αποφασιστικότητας.

Γιατί η προστασία των ζώων δεν είναι μόνο πράξη ανθρωπιάς.

Είναι πράξη δικαιοσύνης.

Πολιτισμού.

Και μιας Ελλάδας που επιλέγει να μην ξεχνά τι σημαίνει ζωή.

