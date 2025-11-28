Η Γενιά της Καλοσύνης: Πώς η ΕΓΠΖΣ χτίζει μια νέα κοινωνία – από τα σχολεία μέχρι τον δρόμο

Στα «Ηρωικές Καρδιές», φωτίζουμε ανθρώπους. Αλλά πίσω από τη λάμψη των βραβείων, υπάρχει μια βαθύτερη ιστορία: μια ολόκληρη κοινωνία που αλλάζει.

Με σταθερά βήματα, η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς χτίζει αυτό που ονομάζουμε Γενιά της Καλοσύνης — μια γενιά που μεγαλώνει με ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα, σεβασμό στη ζωή, τεχνολογική προσβασιμότητα και κοινωνική συνοχή.

Αυτό το advertorial είναι αφιερωμένο στη μεγάλη εικόνα: όχι μόνο στο τι κάνουμε για τα ζώα, αλλά στο πώς εκπαιδεύουμε μια νέα Ελλάδα να σέβεται κάθε μορφή ζωής.

Όταν η αλλαγή ξεκινά από την τάξη: Τα σχολεία γίνονται φυτώρια φιλοζωίας

Για πρώτη φορά, η φιλοζωία εντάσσεται οργανωμένα στην ελληνική εκπαίδευση. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Παιδείας (Φεβρουάριος 2025), η φιλοζωία μπαίνει επίσημα στο πρόγραμμα σπουδών «Δράσεις Ενεργού Πολίτη» για όλες τις βαθμίδες — από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο.

Η ΕΓΠΖΣ δεν περιορίστηκε στην τυπική θεσμοθέτηση. Ανέλαβε πρωτοβουλία και δημιούργησε δύο πολύτιμα εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής ηλικίας:

Τον Ψηφιακό Φάκελο Νηπιαγωγείου για τη Φιλοζωία,

Και το βιβλίο “Φιλοζωία στην πράξη: Ένας οδηγός για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στο Νηπιαγωγείο”, δημιουργίες της Λιάνας Δενεζάκη και της Κατερίνας Παπαποστόλου, που προτείνουν παιχνίδια, ιστορίες και δραστηριότητες για να καλλιεργείται ο σεβασμός στα ζώα από τα πρώτα σχολικά χρόνια.

Δεν είναι απλώς εγχειρίδια. Είναι ο τρόπος με τον οποίο χτίζουμε την αυριανή Ελλάδα: μία τάξη τη φορά.

Η παιδεία δεν μένει στην τάξη – γίνεται καθημερινότητα

Η εκπαίδευση συνεχίζεται πέρα από τους τοίχους του σχολείου.

Με το pet.gov.gr, η ΕΓΠΖΣ δίνει στους πολίτες έναν ενιαίο ψηφιακό χώρο ενημέρωσης για τον υπεύθυνο κηδεμόνα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, τη σήμανση, τη στείρωση, το DNA, τις υιοθεσίες, τους Δήμους και τα καταφύγια — μια πλατφόρμα που ενισχύει τη γνώση και χτίζει διαφάνεια και εμπιστοσύνη.

Παράλληλα, για πρώτη φορά, η ΕΓΠΖΣ δημιούργησε έντυπο φυλλάδιο επίσημων οδηγιών για την υπεύθυνη κηδεμονία που θα διανεμηθεί στα νοικοκυριά όλης της χώρας — ώστε κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως πρόσβασης σε ψηφιακά μέσα, να έχει στα χέρια του τα βασικά βήματα φροντίδας των ζώων.

Η γνώση δεν είναι προνόμιο. Είναι δικαίωμα όλων.

Και για πρώτη φορά, φτάνει παντού.

Το Lemon App: όταν η τεχνολογία ανοίγει δρόμους κοινωνικής ισότητας

Η καλοσύνη δεν είναι μόνο προς τα ζώα — είναι και προς τους ανθρώπους που ζουν μαζί τους.

Το Lemon App, η πρώτη στην Ελλάδα εφαρμογή ταξί με φωνητική υποστήριξη για άτομα με οπτική αναπηρία και σκύλους-οδηγούς, είναι μια τεχνολογική και κοινωνική τομή.

Με την πρωτοβουλία «Πόρτα Ανοιχτή», η ΕΓΠΖΣ ένωσε συνεταιρισμούς ραδιοταξί και σωματεία σκύλων-οδηγών και δημιούργησε:

• εφαρμογή με πλήρη προσβασιμότητα,

• δωρεάν μετακινήσεις 150€ για κάθε χειριστή σκύλου-οδηγού,

• πιλοτική εφαρμογή στην Αττική με στόχο την πανελλαδική επέκταση,

• ένα προηγμένο παράδειγμα ισότιμης πρόσβασης στην καθημερινή μετακίνηση .

Για πρώτη φορά, η τεχνολογία γίνεται γέφυρα.

Και η καλοσύνη γίνεται πολιτική προσβασιμότητας.

«Δεύτερη Ευκαιρία»: εκεί όπου η θεραπεία γίνεται κοινή ιστορία ανθρώπων και ζώων

Μερικές αλλαγές δεν συμβαίνουν μέσα σε σχολεία. Συμβαίνουν σε χώρους όπου η ζωή χρειάζεται ανασυγκρότηση.

Στη δομή απεξάρτησης πρώην κρατουμένων στον Ελεώνα Θηβών, η ΕΓΠΖΣ υλοποίησε το πρόγραμμα «Δεύτερη Ευκαιρία»: εκπαίδευση αδέσποτων σκύλων και παράλληλη εκπαίδευση και θεραπευτική υποστήριξη ανθρώπων που αναζητούν μια νέα αρχή.

Δύο αδέσποτα, η Δάφνη και η Τζούλι, βρήκαν φροντιστές.

Τέσσερις άνθρωποι βρήκαν έναν νέο ρόλο, μια νέα ευθύνη, μια νέα ζωή.

Ο επαγγελματίας εκπαιδευτής Δημήτρης Γραμματικάκης μετέτρεψε την κοινή τους πορεία σε μάθημα ζωής.

Και το αποτέλεσμα ήταν κάτι παραπάνω από ένα πρόγραμμα: ήταν μια υπενθύμιση ότι η ενσυναίσθηση θεραπεύει και τους δύο κόσμους που την έχουν ανάγκη.

Η Γενιά της Καλοσύνης δεν χτίζεται μόνο στα θρανία.

Χτίζεται και στις πιο δύσκολες γωνιές της κοινωνίας — εκεί όπου η φροντίδα μπορεί να αλλάξει μοίρες.

Εκπαιδεύοντας μια χώρα: από τη γνώση στη νέα κουλτούρα

Η ΕΓΠΖΣ δεν αλλάζει μόνο συμπεριφορές.

Αλλάζει νοοτροπίες — και αυτό απαιτεί συνέπεια, επανάληψη και παρουσία σε όλη την κοινωνία.

Γι’ αυτό:

οργανώνει ενημερωτικές ημερίδες με την Αστυνομία,

συμμετέχει σε δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

συνεργάζεται με κοινωνικούς φορείς,

στηρίζει εκπαιδευτικούς και γονείς,

και διασφαλίζει ότι κάθε Πολίτης έχει πρόσβαση στη γνώση και τα εργαλεία που χρειάζεται για να φροντίζει ένα ζώο με υπευθυνότητα.

Η καλοσύνη, όπως η μάθηση, διαδίδεται.

Και όταν διαδοθεί αρκετά, γίνεται κουλτούρα.

Γιατί τα «Ηρωικές Καρδιές» είναι η γιορτή αυτής της νέας Ελλάδας

Σε αυτή τη βραδιά, δεν τιμούμε μόνο πράξεις.

Τιμούμε τους σπόρους αυτών των πράξεων — την εκπαίδευση, την ενημέρωση, τη συμπερίληψη, την τεχνολογία, την κοινωνική επανένταξη.

Τιμούμε τη Γενιά της Καλοσύνης.

Τη γενιά που μαθαίνει να βλέπει κάθε ζώο ως ζωή.

Κάθε πολίτη ως ισότιμο.

Κάθε ευκαιρία ως αφετηρία.

Και κυρίως, μια Ελλάδα που μαθαίνει — και αλλάζει.

Μια Ελλάδα που χτίζεται με βήματα, με συνεργασίες, με δράσεις.

Μια Ελλάδα που δεν φοβάται να γίνει καλύτερη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.