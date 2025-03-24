Η μεγάλη αδυναμία της Taylor Swift: Οι γάτες της - Τις βλέπουμε παντού…

Σήμερα θα μιλήσουμε για ακόμη τρία πολύ διάσημα κατοικίδια. Η Taylor Swift είναι περήφανη cat lady και δεν το κρύβει αφού τουλάχιστον μία από τις γάτες της έχει γίνει και εξώφυλλο. Η πάμπλουτη και πανίσχυρη Αμερικανίδα τραγουδίστρια συγκατοικεί με 3 μοναδικά αιλουροειδή, τη Meredith Grey, την Olivia Benson και τον Benjamin Button.

Ο τελευταίος μάλιστα έγινε καθισμένος στους ώμους της εξώφυλλο το 2023 για το περιοδικό Time όταν η «μαμά» του ανακηρύχθηκε Πρόσωπο της χρονιάς ενώ αργότερα, το 2024 οι φωτογραφίες τους χρησιμοποιήθηκαν για να ενισχύει τον προεκλογικό αγώνα της Κάμαλα Χάρις.

Ο λόγος που το έκανε η Swift υπογράφοντας μάλιστα ως Childless Cat Lady («κυρία με γάτες χωρίς παιδιά) ήταν για να δείξει την αντίθεσή της κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στην αναφορά του τωρινού αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance, που σε μια έξαρση φυλετικού παραληρήματος είχε υποστηρίξει ότι η χώρα διοικείται από «γεροντοκόρες με γάτες που επιβάλλουν τη μιζέρια τους στη χώρα».

Το ενδιαφέρον με τη Swift είναι ότι εξωτερικεύει με κάθε ευκαιρία ότι οι γάτες της είναι μέρος της προσωπικότητάς της και οι Swifties έχουν μάθει να τις αγαπούν όσο την αγαπημένη τους τραγουδίστρια.

Και τα τρία της φουντωτά τετράποδα έχουν εμφανιστεί πολλές φορές στα social media της ακόμα και πρόσφατα που μία από τις γάτες της έκανε βόλτα μαζί της στο στάδιο στο Μαϊάμι όπου πήγε για επιθεώρηση πριν από τη συναυλία της.

Η βραβευμένη με Γκράμι τραγουδίστρια έχει πει ότι οι γάτες της είχαν κάποια επιρροή στην καριέρα της. Το 2019 είχε πει στο TIME: «Έχω γάτες, είμαι πωρωμένη μαζί τους. Τις αγαπώ τόσο πολύ πού όταν προέκυψε ρόλος στην ταινία Cats είπα ότι πρέπει να το κάνω».

Στο ίδιο περιοδικό είχε εξηγήσει γιατί αγαπά τις γάτες: «Είναι πολύ αξιοπρεπείς, ανεξάρτητες. Είναι ικανές να αντεπεξέρθουν με τη ζωή τους».

Είναι προφανώς τόση η αγάπη της για τις γάτες που κατάφερε ως καλεσμένη του Τζίμι Φάλον να απαριθμήσει σε 30 δευτερόλεπτα πολλά είδη γατών.

Η Swift δεν χάνει ευκαιρία να μιλήσει για γάτες ή τις γάτες της.

Μερικά infos για τις γάτες της Taylor Swift

Oι γάτες της Swift έχουν ονόματα από τηλεοπτικούς ή κινηματογραφικούς χαρακτήρες.

Η Meredith Grey, η μεγαλύτερη σε ηλικία, είναι scottish fold και το όνομά της φυσικά παραπέμπει στη σειρά Grey's Anatomy και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που λατρεύει η τραγουδίστρια.

Ακολούθησε το 2014 η Olivia Benson, το όνομα του ρόλου που η Mariska Hargitay είχε στη σειρά Law & Order: SVU. Μάλιστα η Hargitay το 2015 γνώρισε από κοντά τη χαριτωμένη -επίσης scottish fold- γατούλα με τη Swift να γράφει: «Αυτή είναι Olivia Benson που γνώρισε την Olivia Benson και τα πράγματα πάνε καλά μέχρι στιγμής». Μάλιστα η ηθοποιός όταν απέκτησε γάτα την ονόμασε Karma για να τιμήσει το τραγούδι της Swift.

Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, η γάτα αυτή είναι κατά 97 εκατομμύρια δολάρια πλουσιότερη από τον καθένα μας, σύμφωνα με τη λίστα των πλουσιότερων κατοικιδίων αφού εμφανίζεται σε διαφημίσεις και εισπράττει χρήματα.

Tελευταίος στην παρέα μπήκε το 2019 ο Benjamin Button, από τον ομώνυμο ρόλο του Brad Pitt, ένας χαριτωμένος γάτος ράτσας Ragdoll, που τους αρέσουν τα χάδια και το τέντωμα!

Ο Benjamin γνωρίστηκε με τη μαμά του στα γυρίσματα του videoclip της ME! ως γατάκι και όπως περιέγραψε στην Έλεν Ντε Τζένερες η τραγουδίστρια, ερωτεύτηκε τον γάτο μόλις τον ακούμπησε πάνω της επειδή άρχισε να γουργουρίζει πολύ δυνατά. Ρώτησε ποιανού είναι και όταν της είπαν ότι δεν έχει σπίτι, τον υιοθέτησε αμέσως.

