Παιδιά και κατοικίδια

Η επαφή με τα ζώα είναι ένας δεσμός με πολλαπλά οφέλη για τη σωματική και την ψυχική μας υγεία. Πώς, όμως, επιδρούν τα κατοικίδια στην ψυχική υγεία των παιδιών;

Με βάση μελέτες, παιδιά που μεγαλώνουν με ζώα έχουν καλύτερη ψυχική υγεία, ενώ είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν προβλήματα με συνομήλικούς τους.

Ιστορίες γεμάτες αγάπη για τα ζώα με τη Νίκη Ζαρκάδα.

