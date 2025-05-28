ΗΠΑ: 94 εκατομμύρια νοικοκυριά διαθέτουν τουλάχιστον ένα κατοικίδιο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδιαμφισβήτητα ένα έθνος που λατρεύει τα κατοικίδια. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Προϊόντων για Κατοικίδια (APPA), σχεδόν 94 εκατομμύρια νοικοκυριά μοιράζονται τη ζωή τους με τουλάχιστον έναν τετράποδο σύντροφο. Τα σκυλιά προηγούνται, αλλά οι γάτες τους ακολουθούν κατά πόδας.

Ωστόσο, η φροντίδα των αγαπημένων μας ζώων έχει αρχίσει να βαραίνει περισσότερο την τσέπη των ιδιοκτητών. Δεδομένα του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας (BLS) δείχνουν ότι τα τελευταία πέντε χρόνια το κόστος για τροφές και υπηρεσίες κατοικιδίων έχει ανέβει αισθητά. Αν και ο πληθωρισμός στην τροφή κατοικιδίων ουσιαστικά εξισώθηκε τον Απρίλιο του 2025, οι τιμές για υπηρεσίες — όπως οι επισκέψεις στον κτηνίατρο — παραμένουν αρκετά υψηλές.

Η εικόνα συμπληρώνεται από τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, όπως αποτυπώνονται στις δαπάνες με κάρτες της Bank of America. Οι αγορές σε pet shops και σε κτηνιατρικές υπηρεσίες αυξάνονται μεν, αλλά με ρυθμούς χαμηλότερους από τον γενικό πληθωρισμό. Αυτό πιθανώς υποδηλώνει αλλαγή συμπεριφοράς: τα νοικοκυριά επιλέγουν πιο οικονομικές μάρκες τροφών ή στρατηγικές αγορών από σούπερ μάρκετ, ενώ η άνοδος ασφάλισης των κατοικιδίων ίσως περιορίζει τα απρόβλεπτα κόστη υγείας.

Στον γεωγραφικό χάρτη των δαπανών, το Σιάτλ και το Σαν Φρανσίσκο ξεχωρίζουν ως οι πιο γενναιόδωρες πόλεις για τα κατοικίδια, ξοδεύοντας περισσότερα από τον εθνικό μέσο όρο. Αντιθέτως, οι πόλεις του Νότου εμφανίζονται πιο συγκρατημένες στις δαπάνες. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι αγαπούν λιγότερο τα ζωάκια τους — μάλλον πρόκειται για αντανάκλαση των διαφορετικών επιπέδων κόστους ζωής ανά περιοχή.

Διαβάστε την πλήρη ανάλυση για μια εις βάθος ματιά σε αυτές τις τάσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.