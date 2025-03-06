Λογαριασμός
Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να μεταφράσει τι λέει ο σκύλος μας

Ερευνητές στο πανεπιστημίου του Μίσιγκαν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να καταλάβουν καλύτερα τη γλώσσα των τετράποδων φίλων μας 

σκύλος

Σίγουρα όλοι έχουμε αναρωτηθεί τι θέλει να μας πει ο σκύλος μας όταν γαβγίζει. Η απάντηση αναμένεται να έρθει μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Παράλληλα, η ΑΙ θα μπορεί να αναγνωρίζει τη ράτσα, την ηλικία του και το φύλο του σκύλου βάσει του γαβγίσματος και μόνο. 

Ετσι, σύντομα ενδέχεται να είμαστε σε θέση να καταλαβαίνουμε αν το ζωάκι μας είναι χαρούμενο ή λυπημένο ή τι ακριβώς λέει, όταν γαβγίζει  σε έναν άλλον σκύλο 

Ιστορίες γεμάτες αγάπη για τα ζώα με τη Νίκη Ζαρκάδα.

 
