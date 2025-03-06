Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να μεταφράσει τι λέει ο σκύλος μας

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σίγουρα όλοι έχουμε αναρωτηθεί τι θέλει να μας πει ο σκύλος μας όταν γαβγίζει. Η απάντηση αναμένεται να έρθει μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ερευνητές στο πανεπιστημίου του Μίσιγκαν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να καταλάβουν καλύτερα τη γλώσσα των τετράποδων φίλων μας

Παράλληλα, η ΑΙ θα μπορεί να αναγνωρίζει τη ράτσα, την ηλικία του και το φύλο του σκύλου βάσει του γαβγίσματος και μόνο.

Ετσι, σύντομα ενδέχεται να είμαστε σε θέση να καταλαβαίνουμε αν το ζωάκι μας είναι χαρούμενο ή λυπημένο ή τι ακριβώς λέει, όταν γαβγίζει σε έναν άλλον σκύλο

Ιστορίες γεμάτες αγάπη για τα ζώα με τη Νίκη Ζαρκάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.