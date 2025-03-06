Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να μεταφράσει τι λέει ο σκύλος μας

Σίγουρα όλοι έχουμε αναρωτηθεί τι θέλει να μας πει ο σκύλος μας όταν γαβγίζει. Η απάντηση αναμένεται να έρθει μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
Ερευνητές στο πανεπιστημίου του Μίσιγκαν χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να καταλάβουν καλύτερα τη γλώσσα των τετράποδων φίλων μας
Παράλληλα, η ΑΙ θα μπορεί να αναγνωρίζει τη ράτσα, την ηλικία του και το φύλο του σκύλου βάσει του γαβγίσματος και μόνο.
Ετσι, σύντομα ενδέχεται να είμαστε σε θέση να καταλαβαίνουμε αν το ζωάκι μας είναι χαρούμενο ή λυπημένο ή τι ακριβώς λέει, όταν γαβγίζει σε έναν άλλον σκύλο
