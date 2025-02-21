SOS για τα αδέσποτα στον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων εκπέμπουν εθελοντές της «Adopt a Paw Today»

SOS για τα αδέσποτα ζώα στον δήμο Τροιζήνας - Μεθάνων εκπέμπουν οι εθελοντές της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Adopt a Paw Today».

Όπως αναφέρουν οι εθελοντές, στην περιοχή υπάρχει έντονο πρόβλημα με αδέσποτα ζώα και οι εικόνες που αντικρίζουν είναι αποκαρδιωτικές: κουτάβια παρατημένα στον δρόμο, θηλυκοί σκύλοι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και νεκρά δεσποζόμενα ζώα.

Η ομάδα της «Adopt a Paw Today», που φροντίζει τα αδέσποτα ζώα εδώ και 4 χρόνια, ζητά από τον Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων να αναλάβει τις ευθύνες του και να βοηθήσει.

Όπως επισημαίνουν σε ανακοίνωση, από το 2020 έως σήμερα έχουν αναλάβει την περισυλλογή και τη φροντίδα 150 αδέσποτων ζώων από την περιοχή, ενώ τονίζουν πως υπάρχουν και περιστατικά δηλητηριάσεων.

Η επιστολή διαμαρτυρίας τους

ΘΕΜΑ: Ανεπίλυτο ζήτημα τα αδέσποτα στην Τροιζηνία – Προβληματισμός και για συνεχείς δηλητηριάσεις ζώων

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράσουμε έντονη δυσαρέσκεια αλλά και αγανάκτηση για τη διαρκή αδιαφορία καθώς και την απουσία μέτρων από πλευράς του Δήμου, σχετικά με το ζήτημα των αδέσποτων ζώων στην περιοχή. Από το 2020 έως σήμερα, η ομάδα εθελοντών Adopt a Paw Today έχει αναλάβει τη φροντίδα και την περισυλλογή 150 αδέσποτων ζώων, από την περιοχή σας -αποκλειστικά με δικά μας έξοδα και κόπο.

Παρά τη βοήθειά μας, όμως, το πρόβλημα των αδέσποτων στην περιοχή σας συνεχώς αυξάνει.

Η κατάσταση παραμένει τραγική και επιδεινώνεται σε σταθερή βάση. Όπως έχουμε διαπιστώσει, στην περιοχή υπάρχουν πολλά αστείρωτα ζώα, κάτι που ενδεχομένως οφείλεται στην έλλειψη ενημέρωσης ή και στην έλλειψη ελέγχου από πλευράς των αρμόδιων οργάνων. Αποτέλεσμα αυτού, οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Στη συνέχεια, τα ζώα που γεννούνται, εγκαταλείπονται αβοήθητα στους δρόμους. Αυτές οι εικόνες φτάνουν πάντα σε εμάς και πάντα ξεκινάει μια άνιση μάχη να τα σώσουμε. Παρά τη σοβαρότητα του θέματος, ο Δήμος δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια ούτε έχει επιβάλει κυρώσεις ή πρόστιμα.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4831/21 (Άρθρο 9), η στείρωση των ζώων συντροφιάς και η ηλεκτρονική τους σήμανση (τσιπάρισμα) είναι υποχρεωτική για όλους τους ιδιοκτήτες, με στόχο τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων. Οι παραβάτες του νόμου επιβαρύνονται με πρόστιμο έως 500 ευρώ για κάθε ζώο που δεν έχει στειρωθεί ή δεν έχει υποβληθεί σε ηλεκτρονική σήμανση. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη αυτής της νομοθεσίας, παρατηρείται μια κωλυσιεργία στην εφαρμογή της και δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από πλευράς του Δήμου για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των πολιτών.

Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο ο Δήμος να προχωρήσει σε ενδελεχή έρευνα για τους δημότες της περιοχής και να καταγράψει ποιοι από αυτούς έχουν ζώα που δεν έχουν στειρωθεί και τσιπαριστεί. Η ταυτοποίηση αυτών των ζώων και η επιβολή των αντίστοιχων προστίμων για παραβίαση της νομοθεσίας θα αποτελέσουν ένα πρώτο και ουσιαστικό βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι ιδιοκτήτες αυτών των ζώων θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τη στείρωση και την ηλεκτρονική σήμανση, προκειμένου να περιοριστεί ο πληθυσμός των αδέσποτων και να αποφευχθεί η περαιτέρω διόγκωση του προβλήματος.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι στην περιοχή έχουν καταγραφεί περιστατικά δηλητηριάσεων ζώων. Γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον 5 σκυλιά της περιοχής σας έχουν βρει τραγικό θάνατο μόνο τους τελευταίους 6 μήνες, χωρίς να υπολογίζουμε πόσα ακόμα ζώα, γάτες, αλεπούδες και τσακάλια μπορεί επίσης να πέθαναν. Για τα δύο από αυτά τα σκυλιά, που τόσο άδικα και βάναυσα βρήκαν θάνατο, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες καταγγελίες από εθελόντρια, στο τοπικό ΑΤ της περιοχής σας, χωρίς κανένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.

Ο Νόμος 4831/21 (Άρθρο 22) είναι αυστηρός και προβλέπει ποινές για τη δηλητηρίαση ζώων, ενώ οι υπεύθυνοι μπορεί να αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί κακοποίησης ζώων, με ποινές φυλάκισης ή χρηματικά πρόστιμα.

Οι άνθρωποι που ρίχνουν φόλες στην περιοχή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι, όχι μόνο για τα ζώα, αλλά και για την κοινωνία, καθώς η πράξη αυτή μπορεί να επηρεάσει και την ανθρώπινη υγεία, ιδίως σε περιοχές όπου τα ζώα έρχονται σε επαφή με μικρά παιδιά και άλλους πολίτες.

Πριν από λίγες ημέρες, κάποιος εγκατέλειψε 5 κουτάβια, ποιμενικά, στην αυλή εθελόντριας στον Γαλατά, η οποία ήδη φροντίζει μόνη της, με πολύ κόπο όπως φαντάζεστε, δεκάδες αδέσποτα.



Αναρωτιόμαστε αν θα γίνει κάποιος έλεγχος, ώστε να εντοπιστεί ποιος στην περιοχή έχει ποιμενικό που πρόσφατα γέννησε, καθώς και να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα.

Ως υπεύθυνοι πολίτες και εθελοντές, ζητούμε από τον Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων να αναλάβει επιτέλους δράση. Να υλοποιήσει ελέγχους στις δημότες του για το αν είναι στειρωμένα τα ζώα τους -καθώς και να επιβάλει τα απαραίτητα πρόστιμα για την αμέλεια των ιδιοκτητών.

Επίσης, πρέπει να διεξάγει πλήρη έρευνα για τα φαινόμενα δηλητηρίασης και κακοποίησης των ζώων στην περιοχή και να προστατεύσει τα ζώα από την εγκληματική αυτή δραστηριότητα.

Ελπίζουμε σε άμεσες ενέργειες για την επίλυση αυτών των σοβαρών ζητημάτων.

Με εκτίμηση,

Adopt a Paw Today ΑΜΚΕ

Εθελοντική Ομάδα Φροντίδας Ζώων

Πηγή: skai.gr

