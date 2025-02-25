Ιωάννινα: Μάχη για τα Αδέσποτα - Το Καταφύγιο και οι προκλήσεις

Στους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ένα αυξανόμενο πλήθος εγκαταλελειμμένων ζώων, κυρίως σκύλων, αναζητά καταφύγιο. Αυτά τα αδέσποτα, θύματα της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης, χρειάζονται άμεση φροντίδα και διαχείριση. Ο Δήμος Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, έχει αναλάβει ενεργό ρόλο, παρέχοντας στήριξη μέσω του καταφυγίου του και υλοποιώντας προγράμματα στείρωσης και υιοθεσίας.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αγέλες σκύλων να περιφέρονται όχι μόνο στους χώρους του πανεπιστημίου, αλλά και στο παρακείμενο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, δημιουργώντας ανησυχία και δυσκολίες. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Δήμου, η ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη λύση είναι επιτακτική.

Σύμφωνα με τους φοιτητές και μέλη της φιλοζωικής στο πανεπιστημιακό χώρο υπάρχει «έντονα το θέμα των αδέσποτων ζώων αφού πολλοί άνθρωποι αγοράζουν ένα σκυλάκι ως κατοικίδιο και μετά από λίγο καιρό όταν το βαρεθούν έρχονται και τα εγκαταλείπουν στον πανεπιστημιακό χώρο».

Το πρόβλημα κατά 85% προέρχεται από τσοπανόσκυλα. Σκυλιά τα οποία τα έχουν για εργασία και δεν τα στειρώνουν, οπότε αυτά αναπαράγονται ανεξέλεγκτα.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων Πέτρο Παλάσχα: «Στο δημοτικό καταφύγιο του Δήμου Ιωαννίνων είμαστε σε ένα χώρο στον οποίο φιλοξενούμε 65 με 75 σκυλιά. Είναι ένας χώρος προσωρινής παραμονής των σκύλων που διαχειριζόμαστε. Ο Δήμος έχει ένα άρτιο πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων για αυτό και υπάρχει το φαινόμενο ότι μας εγκαταλείπουν σκυλιά από άλλους Δήμους μακρινούς».

Οι προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων στα Ιωάννινα απαιτεί συντονισμένες δράσεις σε τρεις βασικούς άξονες: Πρώτον, την εντατικοποίηση των προγραμμάτων στείρωσης και υιοθεσίας, με στόχο τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων. Δεύτερον, την αυστηροποίηση των ελέγχων σε ποιμνιοστάσια και κτηνοτρόφους, διασφαλίζοντας την ευρύτερη συμμετοχή τους στα προγράμματα στείρωσης. Τρίτον, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση της υπεύθυνης κηδεμονίας ζώων.

Στο πλαίσιο αυτό, η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» φιλοξένησε τον Αντιδήμαρχο Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων Πέτρο Παλάσχα, ο οποίος παρουσίασε τις προσπάθειες του Δήμου και το καταφύγιο-πρότυπο που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν. Οι κάτοικοι της περιοχής επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα του καταφυγίου, ενώ ο Αντιδήμαρχος, συνοδευόταν από ένα αξιαγάπητο σκυλάκι το οποίο μόλις υιοθετήθηκε.

Για να υιοθετήσετε υπεύθυνα σκυλάκια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το καταφύγιο Iωαννίνων στο τηλέφωνο 2651111466

Πηγή: skai.gr

