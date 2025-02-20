Η Σία Κοσιώνη μας συστήνει τον παιχνιδιάρη Μπακ με τις... οικολογικές ανησυχίες (δείτε βίντεο)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η Σία Κοσιώνη μας συστήνει τον Μπακ. Ένα πανέμορφο, παιχνιδιάρικο μπόξερ που είναι μέλος της οικογένειάς της εδώ και δυόμιση χρόνια.

"Νομίζει ότι είναι κανίς" λέει η Σία Κοσιώνη τη στιγμή που ο Μπακ προσπαθεί να χωρέσει στην αγκαλιά της παρά το μεγάλο του μέγεθος.

Ο Μπακ δείχνει να έχει μια λατρεία στην κα Κοσιώνη η οποία εξηγεί πως τη θεωρεί παιχνίδι γιατί παίζουν μαζί συνέχεια. "Είναι ένα χαζοχαρούμενο πλάσμα που θέλει διαρκώς να παίζει και γεμίζει το σπίτι χαρά."

Εκτιμά ότι ο Μπακ είναι ένας σκύλος-παιδαγωγός, όπως άλλωστε όλα τα μπόξερ, "μια ράτσα τρομερή σε ό,τι αφορά τα παιδιά."

Ο Μπακ πάντως εκτός από λατρεία στο παιχνίδι έχει και... οικολογικές ανησυχίες, αφού χόμπι του είναι να μαζεύει πλαστικά μπουκαλάκια.

Τέλος, η Σία Κοσιώνη θεωρεί πως η απόκτηση σκύλου είναι "ένα τρομερό δώρο που μπορεί να κάνει ένας γονιός στο παιδί του. Μαθαίνει τα παιδιά τι σημαίνει ευθύνη, τι σημαίνει να αγαπάνε και να φροντίζουν τον άνθρωπο που αγαπάνε, γιατί και η αγάπη έχει υποχρεώσεις."

