Ζάννη, η σύντροφος ζωής του Μιχάλη Χατζηγιάννη

Η Ζάννη είναι η υπέροχη τετράποδη φίλη του Μιχάλη Χατζηγιάννη με την οποία ζει μαζί τα τελευταία 13 χρόνια.

“Ήρθε στη ζωή μου σε ένα κομβικό σημείο, λες και ήταν καρμικό και μοιραίο να συμβεί. Είναι το καταφύγιο μου στις δύσκολες στιγμές και η πιο πιστή μου φίλη. … Είναι η σύντροφος της ζωής μου” λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Σε ηλικία 6 ετών, η Ζάννη αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας και από τότε έχασε την κίνηση στα πίσω πόδια της.

“Ηταν ένα διάστημα βαριάς θλίψης” θυμάται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. “Όμως σιγά σιγά ξανακέρδισε τη φρεσκάδα της, το κέφι της παρά την αναπηρία της. … Το παλεύει με έναν αξιοθαύμαστο τρόπο που ήταν ένα μάθημα ζωής.”

Μαζί με τη Ζάννη ζουν και δυο γάτοι ο Άρης και ο Lemon που είναι “προστάτες” της.

Ο γνωστός τραγουδιστής κλείνει με μια παρότρυνση προς “όσους έχουν τη δυνατότητα και τον χρόνο να υιοθετήσουν ένα ή και περισσότερα αδέσποτα. Θα σώσουν μια ζωή, ενώ και η δική τους θα γίνει πολύ καλύτερη.”



Ιστορίες γεμάτες αγάπη για τα ζώα με τη Νίκη Ζαρκάδα.



Πηγή: skai.gr

