Όταν τα άλογα γίνονται θεραπευτές

Κοντά στο μετρό Κατεχάκη υπάρχει ένας χώρος όπου τα άλογα γίνονται θεραπευτές για παιδιά με αναπηρίες και νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Πρόκειται για τον Σύνδεσμο Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας ο οποίος διαθέτει 16 άλογα θεραπευτές, με τις μηνιαίες επισκέψεις παιδιών για συνεδρίες να ξεπερνάνε τις 200.

Η θεραπευτική ιππασία είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Είναι μια αθλητική δραστηριότητα για τα παιδιά ΑμεΑ τα οποία δεν έχουν πολλές επιλογές για να αθληθούν.

Το άλογο ως μέσο θεραπείας μεταξύ άλλων βελτιώνει τη βάδιση, το εύρος και τον συντονισμό κινήσεων, την αντίληψη του σώματος, την ικανότητα του προσανατολισμού, ενώ συμβάλλει και στην κοινωνικότητα, τη μείωση του άγχους και το αίσθημα της χαράς.

