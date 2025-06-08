Καλεσμένη στην εκπομπή “Pet Stories” βρέθηκε η ηθοποιός Ντορέττα Παπαδημητρίου και μίλησε για την αγαπημένη της σκυλίτσα Gigi αλλά και για τη σημασία της υιοθεσίας.

«Η Gigi δεν είναι απλώς ένα σκυλάκι. Είναι μέλος της οικογένειας. Είναι η κόρη μου. Είναι το κορίτσι μου και η καθημερινή μου παρέα. Αν είχε φωνή, είμαι σίγουρη πως θα μου έλεγε: «Ρε μάνα, κάτσε λίγο ήσυχη!».

Η ηθοποιός αναφέρεται στη σημασία της υιοθεσίας, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουμε αγάπη και φροντίδα σε ένα πλάσμα που το έχει ανάγκη. Μέσα από τα λόγια της, επισημαίνει πως η υιοθεσία δεν αλλάζει μόνο τη ζωή του ζώου, αλλά και του ανθρώπου που το επιλέγει, δημιουργώντας έναν μοναδικό δεσμό αγάπης και αφοσίωσης.

«Την Gigi τη βρήκαμε, μαζί με τα αδελφάκια της, παρατημένα σε ένα ρυάκι στη Μύκονο.Η υιοθεσία της ήταν ένα από τα πιο τρυφερά και ουσιαστικά βήματα που έχω κάνει. Υπάρχουν τόσα πολλά αδέσποτα ζωάκια γύρω μας που το βρίσκω πραγματικά αδιανόητο να αγοράζει κανείς σκύλο. Τα παιδιά μεγαλώνουν μαζί της, μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να δείχνουν αγάπη, κατανόηση, να έχουν εν συναίσθηση» εκμυστηρεύεται η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.