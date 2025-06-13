Πάτμος: Ένα νησί, μια γιατρός, εκατοντάδες αγωνίες

Στην Πάτμο ζουν πάνω από 3.300 κάτοικοι, ενώ το καλοκαίρι ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται λόγω του τουρισμού. Θα δούμε τώρα τους ντόπιους να περιγράφουν πως είναι να ζει κανείς σε ένα μικρό νησί με όλες τις δυσκολίες στις παροχές υγείας αλλά και πώς αντιμετωπίζουν τα διάφορα περιστατικά με τις αεροδιακομιδές, ή τη μεταφορά των ασθενών με τα σκάφη εν μέσω θαλασσοταραχής. Και όλα αυτά, ενώ το τελευταίο διάστημα, το Κέντρο Υγείας έχει μείνει μόνο με μία Γενική Γιατρό η οποία μπορεί να κάνει εφημερίες, με αποτέλεσμα να βρίσκεται επί ποδός 7, 8 ακόμα και 10 μέρες συνεχόμενες.

Μία σημαντική προσπάθεια κάνει το Σωματείο «Σπίθα». Όπως μας λέει η Πρόεδρος Αγγελική Μπαχά, το σωματείο διοργανώνει δράσεις με επίκεντρο τη γυναίκα. Μία από τις δράσεις τους είναι και στον τομέα της υγείας και η εύκολη πρόσβαση σε αυτή, καθώς το νησί δεν έχει όλες τις ειδικότητες που χρειάζονται.

