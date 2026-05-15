Ο Λαζάρ, ένας παπιγιόν ηλικίας 30 ετών, ενδεχομένως ο γηραιότερος σκύλος στον κόσμο, πέθανε την Πέμπτη κοντά στο Ανεσί, στην κεντροανατολική Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα η ιδιοκτήτριά του.

«Ήσουν ο μικρός μωρογεράκος μας» έγραψε στο Instagram η 29χρονη Οφελί Μπουντόλ.

Ο Λαζάρ, ένας «ηπειρωτικός νάνος σπάνιελ» τύπου «παπιγιόν» –ονομασία που οφείλεται στα όρθια αυτιά του που θυμίζουν φτερά– είχε γεννηθεί στις 4 Δεκεμβρίου 1995, σύμφωνα με την Αν-Σοφί Μουαγιόν, την υπεύθυνη ενός καταφυγίου ζώων στο Ανεσί-Μαρλιόζ της Άνω Σαβοΐας. Όταν πέθανε η πρώτη ιδιοκτήτριά του, ο σκύλος παραχωρήθηκε στο καταφύγιο και πριν από έναν μήνα τον υιοθέτησε η Οφελί Μπουντόλ, που αρχικά έψαχνε ένα ζωάκι συντροφιάς για τη μητέρα της.

Η Οφελί, μια ανύπαντρη μητέρα ενός 9χρονου αγοριού, ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά τον Λαζάρ και τον πήρε στο δικό της σπίτι, μολονότι είχε ήδη δύο γάτες, όπως εξήγησε η ίδια.

«Τον είχαν βρει δίπλα στη νεκρή ιδιοκτήτριά του», αφηγήθηκε. «Κάθισα μισή ώρα δίπλα του και μετά είπα: Ακούστε, αν δεν τον θέλει κανείς, θα τον πάρω εγώ, αρκεί να τα πηγαίνει καλά με τις γάτες».

Ο Λαζάρ πέθανε λίγες εβδομάδες αργότερα.

«Άρχισε να ξεψυχάει στην αγκαλιά μου. Την Τετάρτη πήγα να του αγοράσω ένα κρεβάτι για να είναι πιο άνετα, μια κουβέρτα, ένα πουλοβεράκι… Τελικά, την επόμενη ημέρα έφυγε, για να συναντήσει την πρώτη του ιδιοκτήτρια», είπε η γυναίκα.

Ο Λαζάρ ήταν υπέργηρος: 30 ετών και 5 μηνών. Σε τόσο προχωρημένη ηλικία, φορούσε πάνες, δεν άκουγε, ήταν τυφλός και κοιμόταν σχεδόν όλη την ημέρα. Αλλά παρέμενε ζωηρός και είχε «αξιαγάπητη προσωπικότητα», σύμφωνα με την Οφελί που τον νανούριζε στην αγκαλιά της, στο σπίτι της στο Βιλί-λε-Πελού.

Όταν η Αν-Σοφί Μουαγιόν και οι συνάδελφοί της στο καταφύγιο ανακάλυψαν την ηλικία του Λαζάρ, σκέφθηκαν ότι «θα μπορούσε να είναι ο γηραιότερος σκύλος του κόσμου». Επιβεβαίωσαν την ηλικία της γέννησής του σε δύο αρχεία και, εν είδει αστείου, συμπλήρωσαν τα έντυπα για να τον προτείνουν ως κάτοχο ενός νέου Ρεκόρ.

Τα Ρεκόρ Γκίνες πάντως ανέφεραν ότι «δεν έλαβαν κάποιο αίτημα ή αποδείξεις» πριν από τον θάνατο του Λαζάρ και επομένως δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν αν ήταν όντως ο γηραιότερος σκύλος που έζησε ποτέ.

Ένα πορτογαλικό μαστίφ, ο Μπόμπι, θεωρήθηκε ως ο γηραιότερος σκύλος του κόσμου όταν πέθανε το 2023 στην Πορτογαλία, στην υποτιθέμενη ηλικία των 31 ετών. Όμως όταν επανεξετάστηκε το «ρεκόρ», το 2024, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν την ηλικία του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

