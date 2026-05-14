Pet Stories: Καλεσμένες, η Βασιλική Ρούσσου και η Τίτη

Pet Stories, Full of Love, με τη Νίκη Ζαρκάδα και τον... Τζόρνταν να συναντούν, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 12.40, στον ΣΚΑΪ, τη Βασιλική Ρούσσου, την Τίτη αλλά και τον Ντύλαν ο οποίος είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 12.40, στο νέο επεισόδιο του Pet Stories, η επιχειρηματίας και μοντέλο Βασιλική Ρούσσου έρχεται στην παρέα μας μαζί με την αγαπημένη της Τίτη και μιλά με συγκίνηση για τη βαθιά σχέση που έχουν χτίσει. Η ίδια αποκαλύπτει πως, μετά την απώλεια του προηγούμενου σκύλου της, ξεκίνησε να αναζητά σκυλάκια σε καταφύγια, μέχρι που βρήκε την Τίτη παρατημένη σε ένα βενζινάδικο. Μέσα από μία ειλικρινή εξομολόγηση, περιγράφει πώς η σχέση τους εξελίσσεται συνεχώς και πως η Τίτη αποτελεί για εκείνη πηγή χαράς, αισιοδοξίας και συναισθηματικής στήριξης στις δύσκολες στιγμές. Παράλληλα, μιλά για την ευαισθησία της απέναντι στα περιστατικά κακοποίησης ζώων, τονίζοντας πως έχει επέμβει πολλές φορές σε περιπτώσεις παραμέλησης.

Γνωρίζουμε τον Ντύλαν, τον πρώτο σκύλο θεραπείας που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο Νοσοκομείο Μεταξά, σηματοδοτώντας μια σημαντική πρωτοβουλία για την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των ασθενών. Μέσα από το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Παρέα με Ουρά», ο Ντύλαν θα βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ψυχολογικής τους κατάστασης και της συνολικής εμπειρίας τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Eνημερωνόμαστε για το τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία σχετικά με την ενοικίαση κατοικιών σε ανθρώπους με κατοικίδια και ποιες δυσκολίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι κηδεμόνες ζώων στην αναζήτηση σπιτιού. Ταυτόχρονα, ταξιδεύουμε στον κόσμο του διαδικτύου, απολαμβάνοντας μερικές από τις πιο αγαπημένες και viral στιγμές των τετράποδων φίλων μας.

