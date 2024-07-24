Στο Παρίσι βρίσκεται (και) η Σάλμα Χάγιεκ, προκειμένου να συμμετάσχει με τη σειρά της, ως λαμπαδηδρόμος στη μεταφορά της Ολυμπιακής φλόγας στους δρόμους της πόλης, πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η διάσημη ηθοποιός και σύζυγος του δισεκατομμυριούχου Γάλλου επιχειρηματία, Φρανσουά Ανρί Πινό, ανακοίνωσε την παρουσία της με βίντεο από τη διαδικασία του περάσματος της φλόγας, από το ανάκτορο των Βερσαλλιών, φορώντας την ειδική στολή και τον αριθμό της A25.

«Ετοιμάζομαι να συμμετάσχω στην Ολυμπιακή λαμπαδηδρομία στο Παρίσι! Νιώθοντας τον ενθουσιασμό και την ενότητα που φέρνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες φωτογραφίες με τη δάδα», έγραψε η 58χρονη ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

