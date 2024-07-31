Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Θοδωρή Τσελίδη - "Είμαστε όλοι πολύ υπερήφανοι!"

Τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιονίκη Θοδωρή Τσελίδη εξέφρασε με ανάρτησή του στο X ο πρωθυπουργός, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

"Ο Θοδωρής Τσελίδης είναι χάλκινος Ολυμπιονίκης στην κατηγορία των 90 κιλών στο τζούντο, κατακτώντας το πρώτο μετάλλιο για την πατρίδα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού! Θερμά συγχαρητήρια Θοδωρή, είμαστε όλοι πολύ υπερήφανοι!" έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο 27χρονος Θοδωρής Τσελίδης, νούμερο 15 στην παγκόσμια κατάταξη, ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στην κατηγορία των 90κ. στο τζούντο, επικρατώντας με 1-0 του Ισπανού, Τριστάνι Μοσακλισβίλι, στον τελικό του ρεπεσάζ, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν ανώτερος καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, παίρνοντας το προβάδισμα από πολύ νωρίς, ενώ ο αντίπαλός του πήρε και ποινή για παθητικό παιχνίδι και αδυναμία να επιτεθεί στον Έλληνα τζουντόκα

