Η Σελίν Ντιόν εμφανίστηκε στην τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι και προκάλεσε ανατριχίλα με την ερμηνεία της στον Πύργο του Άιφελ. Μάλιστα, τα δημοσιεύματα ήθελαν τη διάσημη τραγουδίστρια να πήρε το αστρονομικό ποσό των 2 εκατ. ευρώ για την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, ωστόσο κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ισχύει.

Σε δήλωσή του στο «Page Six», εκπρόσωπος των Ολυμπιακών Αγώνων έκανε σχετικές δηλώσεις για το ζήτημα. «Σε αντίθεση με τις πληροφορίες που μεταδίδονται στα Μέσα Ενημέρωσης, οι καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των τελετών έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι δεν θα λάβουν αμοιβή για την εμφάνισή τους.

Αυτή η δέσμευσή τους -υπό αυτές τις συνθήκες- αντανακλά την επιθυμία τους να συμμετάσχουν σε ένα ιστορικό γεγονός για τη Γαλλία και τον παγκόσμιο αθλητισμό. Επιπλέον, το Παρίσι 2024 θα καλύψει όλα τα έξοδα τεχνικής παραγωγής και οργάνωσης των εκδηλώσεων, όπως συνηθίζεται. Το Παρίσι 2024 υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της οργανωτικής επιτροπής χρηματοδοτείται κατά 96% από ιδιωτική χρηματοδότηση και ότι σε καμία περίπτωση οι δημόσιες συνεισφορές δεν πληρώνουν τις καλλιτεχνικές ομάδες».

Αυτό σημαίνει ότι, ούτε η Lady Gaga έλαβε αμοιβή για την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η τραγουδίστρια με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε εκφράσει, μεταξύ άλλων, την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή της για την πρόσκληση να τραγουδήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού κι εξήγησε την προετοιμασία που έκανε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.