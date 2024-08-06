Λογαριασμός
Serena Williams: Η διάσημη τενίστρια έφαγε… πόρτα από εστιατόριο ξενοδοχείου στο Παρίσι – Όλα ρεζερβέ…

Διαβάστε την απάντηση που έγραψε το εστιατόριο στην αθλήτρια μετά την ανάρτησή της στα social media 

Serena Williams

Η Σερένα Γουίλιαμς εξέφρασε την οργή της με μία ανάρτηση στο X, υποστηρίζοντας ότι το ξενοδοχείο «The Peninsula» ήταν άδειο όταν το επισκέφθηκε, όμως, οι υπεύθυνοι τής αρνήθηκαν την πρόσβαση στην ταράτσα, όπου υπάρχει το εστιατόριο τους. «Μου αρνήθηκαν την πρόσβαση στην ταράτσα για να φάω σε ένα άδειο εστιατόριο, σε ένα από τα ωραιότερα μέρη. Πάντα υπάρχει η πρώτη φορά».

To ξενοδοχείο απάντησε στην ανάρτηση της αθλήτριας, υποστηρίζοντας ότι όλα τα τραπέζια είναι ρεζερβέ. «Αγαπητή κυρία Γουίλιαμς, παρακαλούμε δεχτείτε τη βαθύτατη συγγνώμη μας για την απογοήτευση που αντιμετωπίσατε απόψε. Δυστυχώς, το μπαρ στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου μας ήταν όντως πλήρως κλεισμένο και τα μόνα κενά τραπέζια που είδατε, ανήκαν στο γκουρμέ εστιατόριό μας, L'Oiseau Blanc, το οποίο ήταν ρεζερβέ. Είναι πάντα τιμή μας να σας υποδεχόμαστε και θα είναι πάντα τιμή μας να σας καλωσορίσουμε ξανά. The Peninsula Paris», γράφει το ξενοδοχείο. 

Οι θαυμαστές της Γουίλιαμς έσπευσαν να κατακεραυνώσουν το ξενοδοχείο για την απόρριψη της θρυλικής τενίστριας. Ένας χρήστης του X αναρωτήθηκε: «Πώς γίνεται να απορρίπτεται κάποιος όταν είναι η Σερένα Γουίλιαμς...». Κι όμως γίνεται... 

Πηγή: skai.gr

