Η Σερένα Γουίλιαμς εξέφρασε την οργή της με μία ανάρτηση στο X, υποστηρίζοντας ότι το ξενοδοχείο «The Peninsula» ήταν άδειο όταν το επισκέφθηκε, όμως, οι υπεύθυνοι τής αρνήθηκαν την πρόσβαση στην ταράτσα, όπου υπάρχει το εστιατόριο τους. «Μου αρνήθηκαν την πρόσβαση στην ταράτσα για να φάω σε ένα άδειο εστιατόριο, σε ένα από τα ωραιότερα μέρη. Πάντα υπάρχει η πρώτη φορά».

Yikes @peninsulaparis I’ve been denied access to rooftop to eat in a empty restaurant of nicer places 🫠 but never with my kids. Always a first. 🙄#Olympic2024 pic.twitter.com/lEGJR5WoEn August 5, 2024

To ξενοδοχείο απάντησε στην ανάρτηση της αθλήτριας, υποστηρίζοντας ότι όλα τα τραπέζια είναι ρεζερβέ. «Αγαπητή κυρία Γουίλιαμς, παρακαλούμε δεχτείτε τη βαθύτατη συγγνώμη μας για την απογοήτευση που αντιμετωπίσατε απόψε. Δυστυχώς, το μπαρ στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου μας ήταν όντως πλήρως κλεισμένο και τα μόνα κενά τραπέζια που είδατε, ανήκαν στο γκουρμέ εστιατόριό μας, L'Oiseau Blanc, το οποίο ήταν ρεζερβέ. Είναι πάντα τιμή μας να σας υποδεχόμαστε και θα είναι πάντα τιμή μας να σας καλωσορίσουμε ξανά. The Peninsula Paris», γράφει το ξενοδοχείο.

Dear Mrs. Williams,

Please accept our deepest apologies for the disappointment you encountered tonight.

Unfortunately, our rooftop bar was indeed fully booked and the only unoccupied tables you saw belonged to our gourmet restaurant, L’Oiseau Blanc, which was fully reserved. — The Peninsula Paris (@peninsulaparis) August 5, 2024

Οι θαυμαστές της Γουίλιαμς έσπευσαν να κατακεραυνώσουν το ξενοδοχείο για την απόρριψη της θρυλικής τενίστριας. Ένας χρήστης του X αναρωτήθηκε: «Πώς γίνεται να απορρίπτεται κάποιος όταν είναι η Σερένα Γουίλιαμς...». Κι όμως γίνεται...

