Ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Άρμαντ Ντουπλάντις χάρισαν στο κοινό έναν εξαιρετικό τελικό στο άλμα επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο 24χρονος Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο της καριέρας του με άλμα στα 5.90μ. και ο Ντουπλάντις, με ένα εκπληκτικό άλμα στα 6.25 μ. έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ κατακτώντας το χρυσό.

Οι δύο αθλητές είναι συνομήλικοι. Έχουν γεννηθεί το 1999 και η μοίρα τους έφερε πριν από περίπου μια δεκαετία, και συγκεκριμένα το 2015 στους αγώνες των juniors. Έχουν αναπτύξει μια φιλία όλα αυτά τα χρόνια η οποία όπως οι ίδιοι έχουν πει τους έχει βοηθήσει να γίνονται συνεχώς καλύτεροι.

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral η φωτογραφία του Καραλή με τον Ντουπλάντις απ' το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων στο Κάλι της Κολομβίας τον Ιούλιο του 2015. Οι δυο τους, 15χρονοι τότε, είχαν ανέβει μαζί πάλι στο βάθρο με τον Καραλή να έχει κατακτήσει τότε το χάλκινο και ο Ντουπλάντις με το χρυσό. Εννέα χρόνια μετά οι δυο τους ανεβαίνουν ξανά μαζί στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Μάλιστα, ο Καραλής μοιράστηκε στο instagram μια συνομιλία που είχε με τον Ντουμπλάντις, πριν τον αγώνα ο οποίος φαίνεται να είχε προβλέψει ότι θα ανέβουν μαζί στο βάθρο.

«Το άλμα σου φαίνεται τέλειο. Πάμε να ανέβουμε στο βάθρο», του είχε γράψει.

Πηγή: skai.gr

