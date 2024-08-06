Συνεχίζονται τα προβλήματα με την (α)καταλληλότητα των νερών του Σηκουάνα και τα αγωνίσματα που γίνονται εκεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η σημερινή (6/8) προπόνηση για τους αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας ακυρώθηκε, καθώς το νερό στον περίφημο ποταμό ήταν ακατάλληλο για κολύμπι, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Αυτή είναι η πέμπτη προπόνηση που ακυρώνεται από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, με τις τέσσερις πρώτες να αφορούν στο τρίαθλο. Οπως είναι γνωστό, οι αγώνες του τριάθλου ανδρών αναβλήθηκαν για μία ημέρα.

Αρκετοί τριαθλητές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για αυτές τις αλλεπάλληλες ακυρώσεις, αλλά και για την αβεβαιότητα σχετικά με την διεξαγωγή των αγώνων στις προγραμματισμένες ημερομηνίες.

Για να μπορούν οι αθλητές να κολυμπούν, οι αρχές παρακολουθούν στενά δύο επίπεδα βακτηρίων στα κόπρανα: αυτό των βακτηρίων E. Coli και αυτό των εντερόκοκκων.

Την Δευτέρα, η οργανωτική επιτροπή ανέφερε ότι οι τριαθλητές είχαν ενημερωθεί πριν από τον αγώνα μεικτής σκυταλοδρομίας, για τις αναλύσεις του νερού, συμπεριλαμβανομένης της υπέρβασης των ρυθμιστικών επιπέδων που μετρήθηκαν από ένα εργαστήριο σε ένα από τα τέσσερα σημεία δοκιμής.

