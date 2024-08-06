Πάλεψε σαν «λιοντάρι», αλλά υποκλίθηκε στην ανωτερότητα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας η Εθνική μας ομάδα!

Η «επίσημη αγαπημένη» κατέθεσε ψυχή και σώμα στο παρκέ της «Bercy Arena» του Παρισιού, κοίταξε στα μάτια την «πυραυλοκίνητη» Γερμανία, ωστόσο, δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση, γνωρίζοντας την ήττα και τον αποκλεισμό από τα ημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων με σκορ 76-63.

Στο πρώτο ημίχρονο, και ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο - κυρίως στην άμυνα - φτάνοντας ακόμα και στο +12 (9-21)!

Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος φάνηκε να ξεμένει από δυνάμεις, ιδέες και καθαρό μυαλό, χάνοντας τελικώς μια μεγάλη ευκαιρία να μπει στη ζώνη των μεταλλίων.

Συγκινητική εμφάνιση για την Εθνική μας πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους (9/14δ.), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ, με τους Τόμας Γουόκαπ και Κώστα Παπανικολάου να ακολουθούν με 12 και 10 πόντους αντίστοιχα, με τον αρχηγό μας μάλιστα να κατεβάζει και 8 ριμπάουντ.

Για το εκπληκτικό σύνολο του Γκόρντον Χέρμπερτ, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στα ημιτελικά των Αγώνων τον νικητή του ζευγαριού Γαλλία-Καναδάς, ξεχώρισαν οι Φραντζ Βάγκνερ (18π.), Σρέντερ (13π., 8ασ.) και Τίμαν (10π., 6ρ.).

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γουόκαπ, Καλάθη, Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο και Μήτογλου στην αρχική της πεντάδα, με την Γερμανία από την πλευρά της εκκινεί με τους Σρέντερ, Ομπστ, Φραντζ Βάγκνερ, Φόιγκντμαν και Τάις. Με το μάτι να… γυαλίζει, η Ελλάδα μπήκε εξαιρετικά και απόλυτα συγκεντρωμένα και διαβασμένα στο παρκέ, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από το πρώτο κιόλας λεπτό. Παίζοντας άμυνα για… σεμινάριο και «κλειδώνοντας» όλα τα επιθετικά ατού των «πάντσερ», η «γαλανόλευκη» βρήκε αρκετούς πόντους στο ανοικτό γήπεδο από όλη την αρχική πεντάδα (!), με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 12-4 στο 5λεπτο!

Με τον Γιάννη να παίρνει «φωτιά» στη συνέχεια και να κάνει θραύση κάτω από τα δύο καλάθια πετυχαίνοντας έξι μαζεμένους πόντους, η «γαλανόλευκη» ανέβασε τη διαφορά στο +12 για το 18-6 στο 6'. Ένα τυχερό τρίποντο του Σρέντερ στη συνέχεια έδωσε επιθετική πνοή στους Γερμανούς, για να έρθει στα «καπάκια» ο Καλάθης να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα για το 21-9 στο 9ο λεπτό. Αυτό μάλιστα ήταν και το μοναδικό τρίποντο που επιχείρησε η χώρας μας στη δεκάλεπτο! Το σκορ της πρώτης περιόδου διαμόρφωσε ο Μο Βάγκνερ λίγο πριν το φινάλε, με την Εθνική μας να κλείνει το δεκάλεπτο στο +10 και το 21-11.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια ξεκίνησε στο δεύτερο δεκάλεπτο με ένα γρήγορο σερί 7-2 δια χειρός Μο Βάγκνερ και Βάιλερ-Μπαμπ, μειώνοντας τη διαφορά στους 5 (16-21) στο 11'. Μήτογλου, Γουόκαπ και Τολιόπουλος «ξεκόλλησαν» επιθετικά την Εθνική μας, με τον τελευταίο μάλιστα να πετυχαίνει ένα τεράστιο τρίποντο από μακριά και με την χρήση του ταμπλό για το 28-20 στο 13'! Λίγο αργότερα μάλιστα, ο αρχηγός μας, Κώστας Παπανικολάου, με σουτ πίσω από τα 6,75μ. διατήρησε τη διαφορά σε αυτά τα επίπεδα (24-31) στο 15'.

Κάπου εκεί ωστόσο, η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ ανέβασε την απόδοσή της και με διαδοχικά τρίποντα των Μπονγκά και Φόιγκντμαν μείωσε στους τρεις (30-33), εκμεταλλευόμενη και την ολιγόλεπτη αδράνεια και την πτώση της Εθνική μας στο επιθετικό κομμάτι. Κάπως έτσι, τα «πάντσερ» ροκάνισαν σταδιακά τη διαφορά στο τελευταίο κομμάτι της περιόδου, με το εξαιρετικό alley oop κάρφωμα του Ντάνιελ Τάις μάλιστα 9 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε να διαμορφώνει το 36-36 του ημιχρόνου.

Σε διαγωνισμό τριπόντων εξελίχθηκε το ματς στις αρχές της τρίτης περιόδου, εκεί όπου ο Σρέντερ με σουτ πίσω από τα 6,75μ. στην πρώτη επίθεση της Γερμανίας, έβαλε την χώρα του για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (39-36). Γιάννης και Φόιγκντμαν «αντάλλαξαν» δίποντα, για να έρθουν στη συνέχεια οι Γουόκαπ (2) και Παπανικολάου και με τρία σερί τρίποντα, να ξαναβάζουν την «επίσημη αγαπημένη» μπροστά στο σκορ με 47-42 στο 24'!

Παρά το άσχημο ξεκίνημά τους στα τρίποντα πάντως, οι Γερμανοί βρήκαν πολλά και μεγάλα σουτ σε αυτό το δεκάλεπτο, με τους Μπονγκά και Φραντζ Βάγκνερ να δίνουν εκ νέου το προβάδισμα στην χώρα τους με δύο σουτ πίσω από το τόξο, κάνοντας το 50-47 στο 27'. Γιάννης και Τολιόπουλος κράτησαν επιθετικά την Ελλάδα στο τελευταίο τρίλεπτο της περιόδου, ωστόσο, μια μικρή ολιγωρία και απροσεξία στο τελευταίο λεπτό, ήταν ικανή για να τρέξει ένα γρήγορο σερί 5-0 η Γερμανία, κλείνοντας το δεκάλεπτο στο +7 και το 59-52.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, η Ελλάδα προσπάθησε με όλες τις δυνάμεις της να μειώσει τη διαφορά και να ξαναμπεί στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Με το παιχνίδι να έχει πάει σε αργό τέμπο και χαμηλό σκορ, ελέω φυσικά και της κρισιμότητας των τελευταίων λεπτών, η Εθνική μας κατάφερε να μειώσει μέχρι τους 6 (61-56) στο 34', χάρη σε δύο δύσκολα και όμορφα καλάθια του Αντετοκούνμπο. Ωστόσο, κάπου εκεί έμεινε η αντεπίθεση στη... μέση, αφού η «γαλανόλευκη» έμεινε για πέντε λεπτά χωρίς καλάθι εντός πεδιάς, διάστημα στο οποίο η Γερμανία έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 11-1, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +15 (72-57) στο 38'. Όλα είχαν πάρει το δρόμο τους και είχαν πλέον κριθεί, με την τελευταία κόρνα της γραμματείας να βρίσκει τη Γερμανία να πανηγυρίζει τη νίκη με το τελικό σκορ 76-63.

