Η Σελίν Ντιόν (Celine Dion) φαίνεται ότι θα επιστρέψει στη σκηνή των Ολυμπιακών Αγώνων και φημολογείται ότι αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης την Παρασκευή.

Θα είναι η πρώτη εμφάνιση της κορυφαίας τραγουδίστριας από τον Δεκέμβριο του 2022 που αποκάλυψε ότι παλεύει με το σύνδρομο Stiff Person Syndrome (Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου) σύμφωνα με το Variety.

MOTHER @celinedion has arrived at #Paris2024



Rumours have been circulating that the Canadian icon could be performing in Friday's opening ceremony 👀 pic.twitter.com/Y0OAv0YhLc — CBC Olympics (@CBCOlympics) July 23, 2024

Η Ντιόν έφτασε στο γαλλική πρωτεύουσα τη Δευτέρα και έδειχνε ευδιάθετη, καθώς ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε έξω από το ξενοδοχείο Royal Monceau, κοντά στα Ηλύσια Πεδία. Εκεί διαμένει και η Lady Gaga, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ίσως είναι η επικεφαλής στην τελετή έναρξης.

Προς το παρόν δεν έχει απαντήσει σε σχετικό ερώτημα.

«Επέλεξα να δουλέψω με όλο μου το σώμα και την ψυχή, από την κορυφή ως τα νύχια, με μια ιατρική ομάδα. Θέλω να είμαι όσο καλύτερα γίνεται. Στόχος μου είναι να ξαναδώ τον Πύργο του 'Αιφελ!» είχε δηλώσει τον Απρίλιο σε συνέντευξή της στη γαλλική Vogue.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Καναδή τραγουδίστρια θα εμφανιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το 1996, στην Ατλάντα ερμήνευσε το «The Power of the Dream» κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης την οποία παρακολούθησαν 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.