Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πιθανότατα χάνει την πρεμιέρα των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Ντουράντ

Πολύ δύσκολα θα προλάβει ο Κέβιν Ντουράντ την πρεμιέρα των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες κόντρα στη Σερβία

Κέβιν Ντουράντ

Μία πολύ σημαντική απουσία αναμένεται να έχουν οι ΗΠΑ στο ματς της πρεμιέρας των Ολυμπιακών Αγώνων κόντρα στη Σερβία (28/7, 18:15).

Σύμφωνα με το ESPN, ο Κέβιν Ντουράντ είναι σχεδόν… απίθανο να προλάβει το εναρκτήριο ματς κόντρα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Όπως αναφέρεται, ο «KD» συναντήθηκε με τον προπονητή Στιβ Κερ και αποφάσισαν πως θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο για να ξεπεράσει το πρόβλημα στη γάμπα που τον ταλαιπώρησε από την αρχή της προετοιμασίας. Ο σταρ των Σανς προπονείται κανονικά το τελευταίο διάστημα, οπότε υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προλάβει το υπόλοιπο τουρνουά.

Ο Κέβιν Ντουράντ έμεινε εκτός προπονήσεων για αρκετές ημέρες και γι’ αυτό δεν κατάφερε να αγωνιστεί σε κάποιο φιλικό με την Team USA.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες ΠΑΡΙΣΙ NBA μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark