Μία πολύ σημαντική απουσία αναμένεται να έχουν οι ΗΠΑ στο ματς της πρεμιέρας των Ολυμπιακών Αγώνων κόντρα στη Σερβία (28/7, 18:15).

Σύμφωνα με το ESPN, ο Κέβιν Ντουράντ είναι σχεδόν… απίθανο να προλάβει το εναρκτήριο ματς κόντρα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Όπως αναφέρεται, ο «KD» συναντήθηκε με τον προπονητή Στιβ Κερ και αποφάσισαν πως θα χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο για να ξεπεράσει το πρόβλημα στη γάμπα που τον ταλαιπώρησε από την αρχή της προετοιμασίας. Ο σταρ των Σανς προπονείται κανονικά το τελευταίο διάστημα, οπότε υπάρχει αισιοδοξία ότι θα προλάβει το υπόλοιπο τουρνουά.

Ο Κέβιν Ντουράντ έμεινε εκτός προπονήσεων για αρκετές ημέρες και γι’ αυτό δεν κατάφερε να αγωνιστεί σε κάποιο φιλικό με την Team USA.

