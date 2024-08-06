Σακελλαροπούλου για τον «χρυσό Τεντόγλου» στου Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

"Με το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το πρώτο για την πατρίδα μας στο Παρίσι, ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε επάξια θέση στο πάνθεον των κορυφαίων αθλητών του άλματος εις μήκος!", αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

"Θερμά συγχαρητήρια στον μεγάλο μας αθλητή με το ξεχωριστό ήθος και τις σπουδαίες διακρίσεις! Μίλτο, για άλλη μια φορά μας έκανες περήφανους, είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσεις να δοξάζεις τα ελληνικά χρώματα!", επισημαίνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

