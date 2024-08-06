Μητσοτάκης για Χρυσό Τεντόγλου: Μυθικός, γράφει τη δική του μοναδική ιστορία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον ολυμπιονίκη στο άλμα εις μήκος Μίλτο Τεντόγλου, τον οποίο χαρακτήρισε "μυθικό".

Να σημειωθεί ότι ο Μίλτος Τεντόγλου κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος στους Ολυμπιακούς Αγώνες , κάτι που πέτυχε στο παρελθόν μόνο ο θρυλικός Καρλ Λιούις.

Ο κ.Μητσοτάκης σημείωσε σε ανάρτηση του:

"Μυθικός Μίλτος Τεντόγλου στην κορυφή για ακόμα μια φορά! Χρυσός Ολυμπιονίκης και στο Παρίσι, γράφει τη δική του μοναδική ιστορία, κάνοντας όλους εμάς υπερήφανους.

Πρώτο χρυσό για την Ελλάδα μας. Μίλτο, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε!".

