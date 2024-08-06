Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο ελληνικός απολογισμός της Τρίτης

Με ένα χρυσό μετάλλιο και δύο αποκλεισμούς σε ομαδικά αθλήματα συνεχίστηκε η πορεία των Ελλήνων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού!

Η αρχή έγινε το μεσημέρι, με την Εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών να παλεύει ενάντια στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία αλλά εντέλει να λυγίζει με 76-63 και να μένει εκτός ημιτελικών.

Η συνέχεια δόθηκε με τον Κάμερον Μαραμενίδη, ο οποίος κατετάγη 14ος στην έβδομη ιστιοδρομία του kite ανδρών στην ιστιοπλοΐα και υποχώρησε έτσι στην ενδέκατη θέση της γενικής κατάταξης.

Στη μεικτή κατηγορία 470, ο Οδυσσέας και η Αριάδνη Σπανάκη τερμάτισαν στην 4η και την 8η θέση στην 7η και την 8η ιστιοδρομία αντίστοιχα, παραμένοντας έτσι στη 12η θέση της γενικής κατάταξης και ζωντανοί για γη συμμετοχή στη Medal Race.

Ακολούθησε ο προημιτελικός στο πόλο γυναικών, με την Ελλάδα να μην τα καταφέρνει απέναντι στην Αυστραλία, να χάνει 9-6 και να μένει εκτός συνέχειας.

Το καλύτερο ωστόσο το είχαμε στο τέλος. Ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά όταν είναι ο κορυφαίος άλτης μήκους στον κόσμο, κατακτώντας το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο και προσθέτοντας μία ακόμη τεράστια επιτυχία στο τεράστιο παλμαρέ του!

