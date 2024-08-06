Συγχαρητήρια Κασσελάκη σε Τεντόγλου για το Χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

«Δεύτερο συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Μετά το Τόκιο, τώρα στο Παρίσι», ανέφερε σε ανάρτησή του ο προεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Ο Μίλτος που παραμένει προσγειωμένος ακόμα και όταν βρίσκεται στις ψηλότερες κορυφές. Σε ευχαριστούμε για το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους φετινούς αγώνες. Συγχαρητήρια!», έγραψε.

Συγχαρητήρια! 🇬🇷 pic.twitter.com/guy8kZ0t3V — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 6, 2024

