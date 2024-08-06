Συγχαρητήρια Κασσελάκη σε Τεντόγλου για το Χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

«Δεύτερο συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Μετά το Τόκιο, τώρα στο Παρίσι», ανέφερε σε ανάρτησή του ο προεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.
«Ο Μίλτος που παραμένει προσγειωμένος ακόμα και όταν βρίσκεται στις ψηλότερες κορυφές. Σε ευχαριστούμε για το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους φετινούς αγώνες. Συγχαρητήρια!», έγραψε.
Δεύτερο συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Μετά το Τόκιο, τώρα στο Παρίσι.— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 6, 2024
Ο Μίλτος που παραμένει προσγειωμένος ακόμα και όταν βρίσκεται στις ψηλότερες κορυφές.
Σε ευχαριστούμε για το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους φετινούς αγωνες. 🥇
Συγχαρητήρια! 🇬🇷 pic.twitter.com/guy8kZ0t3V
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.