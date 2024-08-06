Λογαριασμός
Συγχαρητήρια Κασσελάκη στον Τεντόγλου για το Χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

Συγχαρητήρια Κασσελάκη στον Τεντόγλου

Συγχαρητήρια Κασσελάκη σε Τεντόγλου για το Χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

«Δεύτερο συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Μετά το Τόκιο, τώρα στο Παρίσι», ανέφερε σε ανάρτησή του ο προεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Ο Μίλτος που παραμένει προσγειωμένος ακόμα και όταν βρίσκεται στις ψηλότερες κορυφές. Σε ευχαριστούμε για το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους φετινούς αγώνες. Συγχαρητήρια!», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

