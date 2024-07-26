Ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις στα γαλλικά τρένα - Τα 3 σενάρια

Κανείς δεν έχει αναλάβει ακόμη την ευθύνη για τις σημερινές επιθέσεις στο γαλλικό σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας, αλλά δεδομένης της κλίμακας και της ακρίβειάς τους, είναι σαφές ότι πρόκειται για κάτι περισσότερο από τυχαίες πράξεις βανδαλισμού.

Ο Axel Persson, επικεφαλής του σιδηροδρομικού συνδικάτου CGT, ανέφερε στο CNN, ότι οι δράστες φαίνεται να είχαν «ακριβείς πληροφορίες» και εκτενή γνώση του δικτύου.

Υπάρχουν πολλοί πιθανοί ύποπτοι, δεδομένου ότι η ημέρα έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων είναι ένας δελεαστικός στόχος για όποιον θέλει να προκαλέσει χάος και αναστάτωση υπό το φως της δημοσιότητας. Παρακάτω παρουσιάζονται τα τρία πιθανά σενάρια του CNN.

Ανυπάκουοι πολίτες

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, οι υπηρεσίες πληροφοριών επεσήμαναν ότι «αυτές οι μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί από την άκρα αριστερά στο παρελθόν», αλλά τόνισαν ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τις σημερινές ενέργειες με αυτές».

Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για τη Γαλλία οι απεργίες και οι πολιτικές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις γαλλικές συγκοινωνίες. Οι βουλευτικές εκλογές που έλαβαν χώρα λίγες εβδομάδες πριν, πυροδότησαν μια μεγάλη κλίμακα διαμαρτυριών και συγκεντρώσεων. Ωστόσο, τέτοιες διαμαρτυρίες τείνουν να ανακοινώνονται εκ των προτέρων και εκείνοι που βρίσκονται πίσω από αυτές θέλουν να γνωστοποιήσουν την αιτία τους.

Ο Persson αναγνώρισε ότι θα μπορούσε να ήταν κάποιος εργάτης που δούλευε στους σιδηροδρόμους ή κάποιος που συμμετείχε στην κατασκευή των γραμμών, αλλά πρόσθεσε ότι η βιομηχανική κατασκοπεία δεν πρέπει να αποκλειστεί.

Διαμαρτυρίες για το κλίμα

Οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές έχουν στο παρελθόν μπλοκάρει την κυκλοφορία για να επιστήσουν την προσοχή στην κλιματική κρίση. Αλλά αυτές οι ομάδες έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε μεταφορές εντατικής χρήσης ορυκτών καυσίμων, όπως είναι τα αεροδρόμια και οι αυτοκινητόδρομοι. Και ήθελαν, επίσης, οι άνθρωποι να ξέρουν ότι ήταν αυτοί που κρύβονταν από πίσω.

Κρύβεται από πίσω η Ρωσία;

Η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών που επλήγησαν από ένα πρόσφατο κύμα ύποπτων ρωσικών επιθέσεων δολιοφθοράς κατά υποδομών και άλλων στόχων. Η ίδια η Γαλλία έχει βιώσει επιθέσεις στον κυβερνοχώρο εναντίον αρκετών κυβερνητικών υπηρεσιών που αξιωματούχοι είπαν ότι πιθανώς συνδέονται με τη Ρωσία. Η Ρωσία δεν έχει απαντήσει στους ισχυρισμούς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι γαλλικές αρχές συνέλαβαν έναν Ρώσο πολίτη στο Παρίσι, κατηγορώντας τον ότι προετοίμαζε αποσταθεροποιητικά γεγονότα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία δεν είχε καμία πληροφορία για τη σύλληψη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.