Αυστραλία: Χάνει τα ματς με Ισπανία και Καναδά ο Έξουμ, ίσως και με Ελλάδα

Χωρίς τον Ντάντε Έξουμ θα παραταχθεί η Αυστραλία τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια στο τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο γκαρντ/φόργουορντ των Μάβερικς υπέστη εξάρθρωση στον δείκτη του δεξιού χεριού στο τελευταίο φιλικό των «μπούμερς». Οι γιατροί συνέστησαν χειρουργείο, αλλά αυτός αποφάσισε να το αναβάλει σε μια προσπάθεια να παίξει, έστω και στην πορεία της διοργάνωσης.

Δεδομένα, λοιπόν, ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα και της Παρτίζαν, θα χάσει το ματς της πρεμιέρας με την Ισπανία και αυτό που ακολουθεί με τον Καναδά, ενώ μένει να φανεί αν θα προλάβει το παιχνίδι με την Ελλάδα την επόμενη Παρασκευή.

