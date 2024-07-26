Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυστραλία: Χάνει τα ματς με Ισπανία και Καναδά ο Έξουμ, ίσως και με Ελλάδα

Πλήγμα με Ντάντε Έξουμ για την Αυστραλία. Χάνει τουλάχιστον τα δύο πρώτα ματς των Ολυμπιακών Αγώνων

sport-fm

Χωρίς τον Ντάντε Έξουμ θα παραταχθεί η Αυστραλία τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια στο τουρνουά μπάσκετ των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο γκαρντ/φόργουορντ των Μάβερικς υπέστη εξάρθρωση στον δείκτη του δεξιού χεριού στο τελευταίο φιλικό των «μπούμερς». Οι γιατροί συνέστησαν χειρουργείο, αλλά αυτός αποφάσισε να το αναβάλει σε μια προσπάθεια να παίξει, έστω και στην πορεία της διοργάνωσης.

Δεδομένα, λοιπόν, ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα και της Παρτίζαν, θα χάσει το ματς της πρεμιέρας με την Ισπανία και αυτό που ακολουθεί με τον Καναδά, ενώ μένει να φανεί αν θα προλάβει το παιχνίδι με την Ελλάδα την επόμενη Παρασκευή.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισπανία Ελλάδα μπάσκετ Αυστραλία Ολυμπιακοί Αγώνες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark