Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ισχυρές βροχοπτώσεις κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, με έναν μετεωρολόγο μάλιστα να προειδοποιεί ακόμα και για «καταστροφή».

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων θα πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο και όχι σε στάδιο.

Περισσότεροι από 300.000 θεατές αναμένεται να παραστούν κατά μήκος του ποταμού Σηκουάνα όταν οι αθλητές θα παρελαύνουν στην καρδιά του Παρισιού ενώ παράλληλα ένας στολίσκος από πλοιάρια και ποταμόπλοια θα πλέουν στα νερά του ποταμού.

Περίπου 25 mm έως 30 mm βροχής αναμένεται να πέσουν από τις 6 μ.μ. είπε ο Μαρλιέρ.

«Θα είναι μια καταστροφή για αυτές τις λίγες ώρες», δήλωσε ο Μαρλιέρ, επικεφαλής της ανεξάρτητης μετεωρολογικής υπηρεσίας Agate Meteo.

»Τρέχω μοντέλα για δύο ώρες, κάνω τους υπολογισμούς μου, συγκρίνω όλα τα μοντέλα καιρού, αλλά δυστυχώς όλα επιβεβαιώνουν αυτήν την τάση για την αρχή και το τέλος αυτής της βραδιάς. Δεν θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε», είπε.

Η κρατική μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας Meteo France αναμένει επίσης βροχές το βράδυ της Παρασκευής.

«Τα σενάρια των τελευταίων ημερών που ανέφεραν κινδύνους βροχοπτώσεων επιβεβαιώνονται για το τέλος της ημέρας», αναφέρει στην ιστοσελίδα της.



