Έγραψε ιστορία η Αυστραλή Τζέσικα Φοξ στο κανόε σλάλομ - Κατέκτησε το 5ο Ολυμπιακό μετάλλιο της καριέρας της - Βίντεο

Η εκπληκτική Τζέσικα Φοξ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο κανόε σλάλομ, κατακτώντας το πέμπτο της Ολυμπιακό μετάλλιο στην τεράστια καριέρα της

Ακόμα ένα Ολυμπιακό μετάλλιο στο στήθος της κρέμασε η εκπληκτική αθλήτρια του κανόε, Τζέσικα Φοξ.

Ο 30χρονη Αυστραλή ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του κανόε σλάλομ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι χάρη στην εξαιρετική κούρσα που πραγματοποίησε.

Μάλιστα, αυτό ήταν το τέταρτο μετάλλιό της στην κατηγορία Κ1 και το πρώτο χρυσό, καθώς είχαν προηγηθεί εκείνα σε Ρίο (χάλκινο), Λονδίνο (ασημένιο) και Τόκιο.

Παράλληλα, αυτό ήταν το πέμπτο συνολικά Ολυμπιακό μετάλλιο για την εξαιρετική Αυστραλή αθλήτρια, αφού είχε κατακτήσει το χρυσό στο Τόκιο στην κατηγορία C1.

Όσον αφορά τις άλλες δύο θέσεις του σημερινού podium, εκείνες κατέληξαν στις Κλαούντια Ζολίνσκα από την Πολωνία και την Κίμπερλεϊ Γουντς από τη Μεγάλη Βρετανία.

