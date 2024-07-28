Ακόμα ένα Ολυμπιακό μετάλλιο στο στήθος της κρέμασε η εκπληκτική αθλήτρια του κανόε, Τζέσικα Φοξ.

Ο 30χρονη Αυστραλή ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του κανόε σλάλομ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παρίσι χάρη στην εξαιρετική κούρσα που πραγματοποίησε.

Μάλιστα, αυτό ήταν το τέταρτο μετάλλιό της στην κατηγορία Κ1 και το πρώτο χρυσό, καθώς είχαν προηγηθεί εκείνα σε Ρίο (χάλκινο), Λονδίνο (ασημένιο) και Τόκιο.

Que descida espetacular da Jessica Fox 🇦🇺AUS!

96,08, sem falhas, incrível.



Tá pintando o ouro… pic.twitter.com/5qpRhcvLgx — Os Olímpicos (@osolimpicos) July 28, 2024

Παράλληλα, αυτό ήταν το πέμπτο συνολικά Ολυμπιακό μετάλλιο για την εξαιρετική Αυστραλή αθλήτρια, αφού είχε κατακτήσει το χρυσό στο Τόκιο στην κατηγορία C1.

Όσον αφορά τις άλλες δύο θέσεις του σημερινού podium, εκείνες κατέληξαν στις Κλαούντια Ζολίνσκα από την Πολωνία και την Κίμπερλεϊ Γουντς από τη Μεγάλη Βρετανία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.