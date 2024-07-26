«Οι ομάδες μας εργάζονται σκληρά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από εμπρησμό στους σταθμούς σηματοδότησης των πληγείσων γραμμών LGV. Εδώ στον υποσταθμό Courtalain (28), τα καλώδια σε κάθε ηλεκτρικό πίνακα αντικαθίστανται και ελέγχονται ένα προς ένα», αναφέρει σε ανάρτησή της η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος των γαλλικών σιδηροδρόμων, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στην εκτέλεση δρομολογίων, πλήττοντας εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες ενόψει και της έναρξης, σήμερα, των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Δείτε βίντεο από τις εργασίες

Nos équipes sont à pied d'œuvre pour réparer les dégâts causés par les incendies volontaires dans les postes de signalisation des lignes LGV impactées.

Ici dans le poste de Courtalain (28), les câbles de chaque armoire électrique sont remplacés et testés un par un. pic.twitter.com/UhjrfN3bpr July 26, 2024

Για κακόβουλες ενέργειες και «εμπρησμούς» κάνει λόγο η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων σε ανακοίνωσή της

Η SNCF ανέφερε νωρίτερα πως "υπέστη αυτή τη νύχτα πολλές ταυτόχρονες κακόβουλες ενέργειες που αφορούσαν τις LGV (γραμμές τρένων υψηλής ταχύτητας) Atlantique, Nord και Est", επισήμανε η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων σε ανακοίνωσή της. Κυρίως έγιναν "εμπρησμοί" για να καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις τους, διευκρίνισε.

Εκτρέπονται τρένα - Θα ακυρωθεί μεγάλος αριθμός δρομολογίων

Κατά συνέπεια, η κυκλοφορία των TGV (τρένων υψηλής ταχύτητας) σε αυτούς τους τρεις σιδηροδρομικούς άξονες έχει "διαταραχθεί πολύ".

"Εκτρέπουμε ορισμένα τρένα σε κλασικές γραμμές, αλλά θα χρειαστεί να ακυρώσουμε μεγάλο αριθμό" δρομολογίων, πρόσθεσε η SNCF. Ωστόσο η γραμμή των TGV Sud-Est "δεν επλήγη", επεσήμανε.

Ομάδες του SNCF Réseau "βρίσκονται ήδη στο σημείο για να κάνουν αποτίμηση και να αρχίσουν τις επισκευές", αλλά "η κατάσταση αυτή αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον όλο το σαββατοκύριακο, όσο γίνονται επισκευές", τόνισε η ίδια.

800.000 επιβάτες θα επηρεαστούν

Αυτό θα επηρεάσει 800.000 επιβάτες, διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος της SNCF Ζαν-Πιερ Φαραντού σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

