Το διάσημο μοντέλο, Ναόμι Κάμπελ, έκανε μια ανάρτηση για τη χώρα μας και συγκεκριμένα μας «ταξίδεψε» στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, αναπολώντας τις στιγμές που μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα.

Η «μαύρη γαζέλα» της πασαρέλας, που το 2004 ήταν 34 ετών, ήταν λαμπαδηδρόμος, κάτι που ίδια δεν έχει ξεχάσει και θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Αναδρομή στο 2004, τι τιμή να μεταφέρω την Ολυμπιακή Φλόγα στους ιστορικούς δρόμους της Αθήνας, εκεί όπου όλα ξεκίνησαν», έγραψε στην ανάρτησή της η Ναόμι Κάμπελ.

Τα σχόλια που συγκέντρωσε η φωτογραφία από κάτω, συγκίνησαν αρκετά τους Έλληνες καθώς πολλοί ήταν αυτοί που έγραψαν πως οι Ολυμπιακές Αγώνες πρέπει να γυρίσουν στον τόπο που «γεννήθηκαν», στην Ελλάδα. Αρκετοί ήταν εκείνοι που επαίνεσαν τη Ναόμι Κάμπελ για την ομορφιά της, με κάποιους από τη χώρα μας να την ευχαριστούν για τα θερμά της λόγια.

Πηγή: skai.gr

