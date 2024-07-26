Το άξιζε και πάει για 4η φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες η Μαρία Πρεβολαράκη!

Υπάρχουν πολλοί λόγοι, δηλαδή διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις και μετάλλια, συν τρεις διαδοχικές συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες (2012, 2016, 2021) που έχουν κάνει την Μαρία Πρεβολαράκη γνωστή ως «Κυρία της ελληνικής πάλης».

Στις 12 του περασμένου Μάη, με ανάρτηση της στο Facebook, η εκ των μελών της Stoiximan Belle Équipe ζητούσε συγγνώμη για την αδυναμία της να προκριθεί στους Αγώνες στο Παρίσι και να διεκδικήσει ένα ολυμπιακό μετάλλιο, στόχο που κυνηγούσε χρόνια. Συγκεκριμένα, έγραψε το εξής μήνυμα:

«Δεν ήθελα να τελειώσει έτσι…… Το όνειρο για ένα ολυμπιακό μετάλλιο που τόσα χρόνια κυνηγάω σβήνει κάπου εδώ. Αυτά έχει ο πρωταθλητισμός βαθιές συγκινήσεις αλλά και βαθιές απογοητεύσεις. Ευχαριστώ όσους στήριξαν την προσπάθεια μου και ένα συγνώμη που σας απογοήτευσα».

Προηγουμένως, είχε χάσει τρεις ευκαιρίες για να εξασφαλίσει το εισιτήριο.

Όπως λέει η ίδια «η μια ήταν στο Παγκόσμιο, όταν έχασα στον αγώνα για το πέμπτο και τελευταίο εισιτήριο. Στο άθλημα μας προκύπτουν δυο αθλήτριες που καταλαμβάνουν την πέμπτη θέση και η πρόκριση κρίνεται στον μεταξύ τους αγώνα. Σε αυτόν έχασα από την Μάλμγκριν».

Κρατήστε αυτό το όνομα.

Μετά μετείχε σε δυο Προολυμπιακά τουρνουά (πάντα στην κατηγορία των 53 κιλών). «Στο ένα έχασα τον αγώνα πρόκρισης (ημιτελικό) από την Ρωσίδα Μαλίσεβα και στο άλλο από την Τουρκάλα Γετγκίλ».

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα «την επόμενη ημέρα πήγα ένα τριήμερο διακοπές, ώστε να αποφορτιστώ από τη στενοχώρια που με είχε κατακλύσει. Πολύ σύντομα έλαβα ένα μήνυμα από τη Μάλμγκριν. Με ρωτούσε αν μπορούσα να τη βοηθήσω, ως παρτενέρ στην προετοιμασία της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι κάτι που συνηθίζουμε να κάνουμε, δηλαδή οι αθλήτριες που έχουν αποκλειστεί από τους Ολυμπιακούς να προπονούνται με εκείνες που έχουν προκριθεί.

Επειδή ξέρω πώς είναι να αναζητάς παρτενέρ για την προετοιμασία εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων και να μη βρίσκεις - δεν είναι εύκολο κάποιος που δεν έχει στόχο να σου αφιερώσει μέρος του καλοκαιριού του - δέχθηκα να πάω στη Σουηδία.

Αυτό έγινε στα τέλη Ιουνίου. Πριν την αναχώρηση, επέστρεψα στο προπονητήριο για να κάνω συντήρηση – γυμναστήριο και τρεξίματα - προκειμένου να μπορώ να ανταποκριθώ».

Πρόσφατα ολοκλήρωσε αυτήν την υποχρέωση και επέστρεψε στη βάση της. «Πριν 12 ημέρες είχα μάθει πως η Λευκορωσίδα Καλαζίνσκαγια έχει αποκλειστεί. Δεν ξέρω τον λόγο. Μόνο το γεγονός. Εκεί άρχισα να ελπίζω πως μπορεί τελικά να πάω στο Παρίσι, ως πρώτη επιλαχούσα – η πέμπτη που δεν είχε προκριθεί από το Παγκόσμιο. Έμαθα όμως, πως η Ομοσπονδία της επρόκειτο να ανεβάσει στην κατηγορία των 53 κιλών, εκείνη που ξεχώριζε στα 50 και η ελπίδα εξαφανίστηκε».

Όχι για πάντα. «Την Τετάρτη 26/6 οι Λευκορώσοι ανακοίνωσαν πως τελικά δεν θα αναπληρώσουν κενά αθλητών τους που αποκλείστηκαν, με άλλους που δεν είχαν πάρει επάξια την πρόκριση, γιατί δεν θα ήταν δίκαιο». Έτσι, η θέση στα 53 κιλά για το Παρίσι έμεινε άδεια «και σήμερα (27/6) με ενημέρωσαν πως θα την καλύψω εγώ»!

Προφανώς και εκστασιάστηκε. «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο χαρούμενη είμαι που τελικά, θα πάρω μέρος στους τέταρτους και τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες της ζωής μου!».

Από την πρώτη στιγμή που έγινε επίσημη η συμμετοχή της, άρχισε να ψάχνει εκείνη παρτενέρ για την προετοιμασία. «Ευτυχώς βρήκα γρήγορα μια κοπέλα από την Πολωνία, ενώ προπονούμαι και με δυο Έλληνες».

Ο στόχος της από τον «τελευταίο χορό» στο Παρίσι είναι απλός. «Για πρώτη φορά θέλω να το απολαύσω και όπου βγει. Δεν έχω χώρο για άγχος στους τελευταίους μου Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχω ως προτεραιότητα να το ζήσω και όπου βγει».

Της ευχόμαστε να βγει σε μια θέση στο βάθρο, που θα είναι και ο ιδανικότερος επίλογος μιας θαυμαστής καριέρας.

