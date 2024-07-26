Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση καταδίκασε νωρίτερα σήμερα τις εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος των γαλλικών σιδηροδρόμων, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στην εκτέλεση δρομολογίων, πλήττοντας εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες ενόψει και της έναρξης, σήμερα, των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Χόφμαν καταδίκασε τις επιθέσεις, τονίζοντας ωστόσο ότι το Βερολίνο θα περιμένει το αποτέλεσμα των ερευνών που διεξάγουν οι αρμόδιες γαλλικές υπηρεσίες.

Αναφερόμενη στην επικείμενη παρουσία του καγκελάριου Όλαφ Σολτς στην αποψινή τελετή έναρξης των Αγώνων, η κυρία Χόφμαν εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι γαλλικές αρχές έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB), μεταξύ των δρομολογίων που επηρεάζονται από τον εμπρησμό είναι και η σύνδεση Στρασβούργο - Παρίσι, με την οποία συνδέονται και τα δρομολόγια από τη Γερμανία προς τη γαλλική πρωτεύουσα. Η κατάσταση αναμένεται να εξομαλυνθεί εντός του Σαββατοκύριακου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

