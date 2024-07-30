Σε μια εκπληκτική αποκάλυψη προέβη η Νάντα Χαφέζ, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Συγκεκριμένα, η 26χρονη ξιφομάχος από την Αίγυπτο που έφτασε μέχρι τη φάση των «16» στο αγώνισμά της, αποκάλυψε μέσω Instagram πως ήταν... διπλά χαρούμενη με την παρουσία της στο Παρίσι, καθώς, αγωνίστηκε ούσα 7 μηνών έγκυος.

Στην τρίτη της παρουσία σε Ολυμπιακούς Αγώνες, η Χαφέζ νίκησε την Ελισάβετ Ταρτακόφσκι από τις Ηνωμένες Πολιτείες με 15-13 πριν ηττηθεί με 15-7 από την Τζεόν Χαγιούνγκ της Νότιας Κορέας στο επιβλητικό «Grand Palais».

Το ποστάρισμα της Νάντα Χαφέζ:

«Αυτό που σας φαίνεται ως δύο παίκτες στο βάθρο, στην πραγματικότητα ήταν τρεις! Ήμουν εγώ, η συναγωνίστριά μου, και το μωρό μου που δεν έχω έρθει ακόμα στον κόσμο μας!

Το μωρό μου και εγώ είχαμε το μερίδιο των προκλήσεων, είτε σωματικές είτε συναισθηματικές. Το «τρενάκι» της εγκυμοσύνης είναι δύσκολο από μόνο του, αλλά το να παλέψεις για να διατηρήσεις την ισορροπία της ζωής και του αθλητισμού δεν ήταν τίποτα λιγότερο από επίπονο, ωστόσο άξιζε τον κόπο!

Γράφω αυτή την ανάρτηση για να πω ότι γεμίζει περηφάνια για την εξασφάλιση της θέσης μου στη φάση των 16!».

