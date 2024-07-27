Ολυμπιακοί: Ενθουσιασμένοι οι Γάλλοι με την τελετή έναρξης

Χωρίς πρόβλημα ή εκπλήξεις και παρά τα κάποια σφυρίγματα, ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κήρυξε χθες την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της 33ης Ολυμπιάδας στο τέλος μιας «αξέχαστης» τελετής έναρξης. «Χθες το απόγευμα το Παρίσι άλλαξε διάσταση», γράφει η Φιγκαρό, «κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, η μαγική τελετή έναρξης, πραγματική αποθέωση και Ολυμπιακό μεγαλείο έκανε την πόλη του φωτός ν’ αστράψει ακόμα περισσότερο παρά τη βροχή». Και παρά τα σαμποτάζ στα τρένα, θα προσθέσουμε εμείς, και τη γκρίνια που ακολούθησε.



Με το που εμφανίσθηκε όμως στο Σηκουάνα το πρώτο ποταμόπλοιο με την ελληνική αποστολή και τη γαλανόλευκη, η ατμόσφαιρα άλλαξε για τις εκατοντάδες χιλιάδες των θεατών. Το σόου ήταν πολυποίκιλο, συναρπαστικό, μεταμόρφωνε την πρωτεύουσα σε μια γιγάντια σκηνή, με ιστορικές, καλλιτεχνικές και πολιτικές αναφορές και συμβολισμούς που λόγω της ταχύτητας της ροής δυσκόλευε κάπως την κατανόηση, και αυτό παρά τη βοήθεια του «ξωτικού», του μυστηριώδους λαμπαδηδρόμου που πηδούσε στις στέγες δίνοντας τους τίτλους των θεμάτων. Ήταν έμπνευση από το βιντεοπαιχνίδι Αssassin’s Creed, γιατί «ναι» υπήρχε κάτι για όλους και όλες και φυσικά όλες τις ηλικίες: από την Κάρμεν του Μπιζέ, στις Καν-Καν χορεύτριες του «Μουλέν Ρουζ», από μια Λέϊντι Γκα Γκα, στα ροζ πούπουλα, στην πρώτη μέταλ γαλλική μπάντα Gojira.

Την Ολυμπιακή σημαία μετέφερε μια έφιππος σε μεταλλικό άλογο που γλιστρούσε πάνω από το ποτάμι. Η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε από τα χέρια πολλών διάσημων αθλητών και αθλητριών ξεκινώντας από τον περίφημο ποδοσφαιριστή Ζινεντίν Ζιντάν, για να περάσει στον Ραφαέλ Νατάλ και σειρά άλλων διασημοτήτων σε πολλά αθλήματα και να καταλήξει στην Μαρί Ζο Περέκ τριπλή Ολυμπιονίκη στίβου και στον Τέντι Ρίνερ παγκόσμιο πρωταθλητή στο τζούντο και Ολυμπιονίκη. Οι δύο αθλητές έφθασαν στο Ανάκτορο του Κεραμεικού όπου και άναψαν τον ολυμπιακό βωμό που ήταν συνδεδεμένος με αερόστατο και πέταξε στον παρισινό ουρανό όπου και θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ντυμένη στα λευκά στον πύργο του Άιφελ, η διάσημη τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν έκλεισε την τελετή με μια συγκινητική ερμηνεία του «Ύμνου της Αγάπης». Μαζί της η Γαλλία πέτυχε στην πρόκληση μιας «μοναδικής και αξέχαστης» τελετής.

