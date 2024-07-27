Πώς μπορεί μία από τις μεγαλύτερες στιγμές στη ζωή ενός αθλητή, η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να εξελιχθεί σε... τραγωδία. Ή το λιγότερο να καταλήξει σε... αιώνια συζυγική δυσμένεια. Απάντηση μπορεί να μας δώσει ο Ιταλός άλτης Τζανμάρκο Τάμπερι, ο οποίος αφού υπέπεσε στην... γκάφα της ζωής του, επέλεξε τον πλέον ευρηματικό και αποδοτικό, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα, τρόπο να απολογηθεί.

Ο Τάμπερι έχασε τη βέρα του στον Σηκουάνα, όταν η αποστολή της Ιταλίας συμμετείχε στην πλωτή παρέλαση για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Το βασικό ερώτημα που τίθεται, είναι το εξής: Είναι ακόμα... αρτιμελής; Ναι είναι, καθώς δεν ήρθε σε επαφή με τη σύζυγό του, καθ' ότι βρίσκεται εντός του Ολυμπιακού Χωριού στο Παρίσι.

Ο 32χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής στο άλμα εις ύψος, δεν μπορούσε να το κρατήσει κρυφό ούτε για... λίγες ώρες. Τι έκανε ;Έγραψε μήνυμα προς τη γυναίκα του στο... Instagram, προκειμένου να απολογηθεί και να περιμένει την... ετυμηγορία για την... τιμωρία του.

«Λυπάμαι αγάπη μου, λυπάμαι πολύ», έγραψε στην Chiara Bontempi Tamberi. «Αν έπρεπε να συμβεί, αν έπρεπε να χάσω αυτό το δαχτυλίδι, δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο μέρος», συμπλήρωσε, προσθέτοντας ότι το δαχτυλίδι βρίσκεται πλέον στον πυθμένα του Σηκουάνα, του ποταμού που διασχίζει την πόλη του φωτός και του έρωτα.

Μετά από όλα τα παραπάνω, θα περίμενε κανείς να πέσει πάνω του η... οργή της Ήρας. Και όμως! Όχι μόνο δεν βρέθηκε στο... μπουντρούμι της γυναικείας δυσμένειας, αλλά κατάφερε -μάλλον- να χτυπήσει το ευαίσθητο σημείο της συζύγου του και να μετατρέψει μία διαφαινόμενη τραγωδία του, σε θρίαμβο.

Ο... αθεόφοβος, ονόμασε την κακή τύχη «ποιητική» και πρότεινε να ρίξουν και το δαχτυλίδι της Κιάρα στο ποτάμι. «Τότε θα είναι μαζί για πάντα και θα έχουμε άλλη μια δικαιολογία για να ανανεώσουμε τους όρκους μας και να παντρευτούμε ξανά», έγραψε στο μήνυμά του.

Ε, μετά από αυτό, ο Τάμπερι όχι μόνο... έριξε τη σύζυγό του, όχι μόνο κατάφερε να αποφύγει τις συνέπειες, αλλά απέδειξε σε όλον τον πλανήτη, που παρακολουθεί τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι, ότι δεν είναι πρωταθλητής μόνο στο άλμα εις ύψος, αλλά και στο παιχνίδι του έρωτα.

«Μόνο εσύ θα μπορούσες να το μετατρέψεις αυτό σε κάτι ρομαντικό», έγραψε η Κιάρα κάτω από την απολογία του συζύγου της.

Χρυσό μετάλλιο στον έρωτα για τον Ιταλό και με την αξία του...

Πηγή: skai.gr

